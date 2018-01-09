Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини: «Возглавлю ли я сборную Италии? Не буду исключать этого» 

Манчини: «Возглавлю ли я сборную Италии? Не буду исключать этого» 

9 января 2018, 19:27
11

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Италии.

«Я не буду исключать этого, думаю, другие кандидаты тоже. Национальная сборная — это очень важно. Когда ты являешься тренером, нельзя ничего исключать.

В России все идет хорошо, сейчас мы отдыхаем. Мы здорово начали, потом у нас был сложный отрезок, и мы возобновим сезон на втором месте», — сказал Манчини.

Напомним, что в числе претендентов на пост главного тренера национальной команды также называются Карло Анчелотти и Антонио Конте.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1515515507
вот она правда матка! и Зениту это я думаю на руку так легко можно избавиться от этого макаронника, скорее всего летом так и случится
Ответить
Konb48
1515515674
Так а что бы и нет, денег срубил, можно и поработать. Вот, если честно, обидно за футбол! Зенит столько бабла вкладывает в тренеров, а толк какой? Пожалуй, из последних только Спаллетти старался. А жаль!
Ответить
Полная Канистра
1515516057
бери шинель иди домой тебя там родня заждалась
Ответить
zigbert
1515516213
Время сейчас самое подходящее Роберто.
Ответить
polt
1515517733
Скорей бы уже свалил, Зениту надо начинать играть.С Манчини пролет по игре.
Ответить
XaXatyn
1515520183
Думаю что Зенит от этого только выиграет !
Ответить
Вомбат
1515523245
Даже в МанСити, команде, которую Роберто впервые в ее истории привел к победе в АПЛ, игроки праздновали когда он уходил (то же самое было во всех его командах). И теперь я их понимаю.
Ответить
Великий ЦСКА Москва
1515525331
Вот те на, а как же Зенит?
Ответить
BuenosArgentina
1515533959
Ну если подумать, как бы ответил я на его месте ? А что если будут неудачи, что если из Зенита попросят уйти, не то что бы Манчини собирался, ведь это не от него зависит: приходишь из отпуска , а тебе говорят " мы тут подумали ..." Так зачем исключать теоретическую возможность чего то , это не значит ты уже принял предложение...Другое дело весна, розыгрыш Кубка ЛЕ завершился, чемпионат России тоже, впереди сезон в ЛЧ
Ответить
Zubo
1515535450
Бла, что за народ? Что он вам сделал, ну что ??? Какая вам разница, у вас то что он взял , не пойму ??? Он лучше любого тренера в РФПЛ , и не хуже многих в Европе, бабло это не ваше, вашим никогда не было,если только вы не из группы анального вам должно быть до лампочки, оценить его работу вы всё равно не можете, потому что а) времени должно пройти года полтора два хотя бы ещё б) по ходу её вы оценить не можете потому что ничерта в этом не понимаете... Так что вы здесь га дите ?
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
8
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
2
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
4
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
1
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+