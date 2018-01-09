Манчини: «Возглавлю ли я сборную Италии? Не буду исключать этого» 

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Италии.

«Я не буду исключать этого, думаю, другие кандидаты тоже. Национальная сборная — это очень важно. Когда ты являешься тренером, нельзя ничего исключать.

В России все идет хорошо, сейчас мы отдыхаем. Мы здорово начали, потом у нас был сложный отрезок, и мы возобновим сезон на втором месте», — сказал Манчини.

Напомним, что в числе претендентов на пост главного тренера национальной команды также называются Карло Анчелотти и Антонио Конте.