Манчини: «Возглавлю ли я сборную Италии? Не буду исключать этого» 

Бла, что за народ? Что он вам сделал, ну что ??? Какая вам разница, у вас то что он взял , не пойму ??? Он лучше любого тренера в РФПЛ , и не хуже многих в Европе, бабло это не ваше, вашим никогда не было,если только вы не из группы анального вам должно быть до лампочки, оценить его работу вы всё равно не можете, потому что а) времени должно пройти года полтора два хотя бы ещё б) по ходу её вы оценить не можете потому что ничерта в этом не понимаете... Так что вы здесь га дите ?
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Италии.
«Я не буду исключать этого, думаю, другие кандидаты тоже. Национальная сборная — это очень важно. Когда ты являешься тренером, нельзя ничего исключать.
В России все идет хорошо, сейчас мы отдыхаем. Мы здорово начали, потом у нас был сложный отрезок, и мы возобновим сезон на втором месте», — сказал Манчини.
Напомним, что в числе претендентов на пост главного тренера национальной команды также называются Карло Анчелотти и Антонио Конте.