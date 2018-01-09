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    Манчини: «Возглавлю ли я сборную Италии? Не буду исключать этого» 

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Италии.

    «Я не буду исключать этого, думаю, другие кандидаты тоже. Национальная сборная — это очень важно. Когда ты являешься тренером, нельзя ничего исключать.

    В России все идет хорошо, сейчас мы отдыхаем. Мы здорово начали, потом у нас был сложный отрезок, и мы возобновим сезон на втором месте», — сказал Манчини.

    Напомним, что в числе претендентов на пост главного тренера национальной команды также называются Карло Анчелотти и Антонио Конте.

    Источник: Football Italia

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    09.01.2018 19:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 января 2018, 01:04

      Бла, что за народ? Что он вам сделал, ну что ??? Какая вам разница, у вас то что он взял , не пойму ??? Он лучше любого тренера в РФПЛ , и не хуже многих в Европе, бабло это не ваше, вашим никогда не было,если только вы не из группы анального вам должно быть до лампочки, оценить его работу вы всё равно не можете, потому что а) времени должно пройти года полтора два хотя бы ещё б) по ходу её вы оценить не можете потому что ничерта в этом не понимаете... Так что вы здесь га дите ?

      3
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 10 января 2018, 00:39

      Ну если подумать, как бы ответил я на его месте ? А что если будут неудачи, что если из Зенита попросят уйти, не то что бы Манчини собирался, ведь это не от него зависит: приходишь из отпуска , а тебе говорят " мы тут подумали ..." Так зачем исключать теоретическую возможность чего то , это не значит ты уже принял предложение...Другое дело весна, розыгрыш Кубка ЛЕ завершился, чемпионат России тоже, впереди сезон в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 9 января 2018, 22:15

      Вот те на, а как же Зенит?

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 января 2018, 21:40

      Даже в МанСити, команде, которую Роберто впервые в ее истории привел к победе в АПЛ, игроки праздновали когда он уходил (то же самое было во всех его командах). И теперь я их понимаю.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 января 2018, 20:49

      Думаю что Зенит от этого только выиграет !

      -1
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 января 2018, 20:08

      Скорей бы уже свалил, Зениту надо начинать играть.С Манчини пролет по игре.

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 января 2018, 19:43

      Время сейчас самое подходящее Роберто.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 19:40

      бери шинель иди домой тебя там родня заждалась

      1
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      Рейтинг: +190

      Konb48 9 января 2018, 19:34

      Так а что бы и нет, денег срубил, можно и поработать. Вот, если честно, обидно за футбол! Зенит столько бабла вкладывает в тренеров, а толк какой? Пожалуй, из последних только Спаллетти старался. А жаль!

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 января 2018, 19:31

      вот она правда матка! и Зениту это я думаю на руку так легко можно избавиться от этого макаронника, скорее всего летом так и случится

      7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > Garrincha58 9 января 2018, 19:38

      Он уже не раз так говорил. Ну и морально-патриотическое оправдание железо-бетонное, сборная есть сборная.

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