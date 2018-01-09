Агент: «Сантос» и «Спартак» обсуждают трансфер Вериссимо, ждем от московского клуба официального предложения»

Агент Тиаго Тавейра, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что переговоры со «Спартаком» по трансферу 21-летнего игрока все еще продолжаются. По его словам, бразильский клуб ждет официального предложения от красно-белых.

«Трансфер все еще не оформлен. Представители «Спартака» и «Сантоса» обсуждают условия сделки. Мы ждем, когда москвичи сделают официальное предложение. Если оно будет принято, то начнем обсуждать условия личного соглашения Вериссимо», – сказал Тавейра.

Ранее сообщалось, что «Сантос» отклонил предложение «Спартака» в размере 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вериссимо провел в бразильской Серии А 34 матча и заработал девять желтых карточек.