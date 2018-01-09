Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Сантос» и «Спартак» обсуждают трансфер Вериссимо, ждем от московского клуба официального предложения»

Агент: «Сантос» и «Спартак» обсуждают трансфер Вериссимо, ждем от московского клуба официального предложения»

9 января 2018, 15:10
12

Агент Тиаго Тавейра, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что переговоры со «Спартаком» по трансферу 21-летнего игрока все еще продолжаются. По его словам, бразильский клуб ждет официального предложения от красно-белых.

«Трансфер все еще не оформлен. Представители «Спартака» и «Сантоса» обсуждают условия сделки. Мы ждем, когда москвичи сделают официальное предложение. Если оно будет принято, то начнем обсуждать условия личного соглашения Вериссимо», – сказал Тавейра.

Ранее сообщалось, что «Сантос» отклонил предложение «Спартака» в размере 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вериссимо провел в бразильской Серии А 34 матча и заработал девять желтых карточек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1515501286
Деньги жгут ляжку бразильцам пока ещё только виртуально.
Ответить
Krics
1515502010
"Сантос -Барбара" прям получается какая-то !
Ответить
кузнецов артем
1515502114
Игрок основы 3 команды в Бразилии ему 21. На мой взгляд можно и 8 заплатить
Ответить
Полная Канистра
1515508753
вот хитрецы про сумму ведь не сказал сколько хотят вытянуть типа тупо ждут когда же отвалят красно белые приличную кучу бабла
Ответить
Ахимас Вельде
1515509847
Бразилец за 6-8 или швейцарский хорват за 12? Может наигрывать бесплатно Кутепова? А если брать, то Давида Луиса.
Ответить
OfaZavr
1515510971
хитрецы намекают что надо бы еще пару миллиончиков накинуть.
Ответить
Сильвербой
1515512251
Такое впечатление, что бразильцы пару раз уже вот так кинули несколько клубов и теперь бояться что не будут соответствовать своей гнилой репутации! Я надеюсь Вериссимо действительно хороший игрок, раз Спартак так настойчиво хочет его приобрести!
Ответить
oyabun
1515512989
Скорее это скауты Спартака шарахаются из стороны в сторону, не зная, кого же лучше купить, не прогадав, Цара или Вериссимо? Обоих то точно не возьмут. Это только Зенит игроков может пачками брать, типа "потом разберемся.."
Ответить
Великий ЦСКА Москва
1515525235
Мыльная опера продолжается!
Ответить
Spartanez 300
1515543627
Что свет клином сошелся на Вериссимо , не хотят продавать не надо еще унижаться перед ними .
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
8
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
2
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
4
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
1
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+