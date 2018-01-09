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    Агент: «Сантос» и «Спартак» обсуждают трансфер Вериссимо, ждем от московского клуба официального предложения»

    Агент Тиаго Тавейра, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что переговоры со «Спартаком» по трансферу 21-летнего игрока все еще продолжаются. По его словам, бразильский клуб ждет официального предложения от красно-белых.

    «Трансфер все еще не оформлен. Представители «Спартака» и «Сантоса» обсуждают условия сделки. Мы ждем, когда москвичи сделают официальное предложение. Если оно будет принято, то начнем обсуждать условия личного соглашения Вериссимо», – сказал Тавейра.

    Ранее сообщалось, что «Сантос» отклонил предложение «Спартака» в размере 6 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Вериссимо провел в бразильской Серии А 34 матча и заработал девять желтых карточек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 15:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 10 января 2018, 03:20

      Что свет клином сошелся на Вериссимо , не хотят продавать не надо еще унижаться перед ними .

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 9 января 2018, 22:13

      Мыльная опера продолжается!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 января 2018, 18:49

      Скорее это скауты Спартака шарахаются из стороны в сторону, не зная, кого же лучше купить, не прогадав, Цара или Вериссимо? Обоих то точно не возьмут. Это только Зенит игроков может пачками брать, типа "потом разберемся.."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 января 2018, 18:37

      Такое впечатление, что бразильцы пару раз уже вот так кинули несколько клубов и теперь бояться что не будут соответствовать своей гнилой репутации! Я надеюсь Вериссимо действительно хороший игрок, раз Спартак так настойчиво хочет его приобрести!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 18:16

      хитрецы намекают что надо бы еще пару миллиончиков накинуть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 9 января 2018, 17:57

      Бразилец за 6-8 или швейцарский хорват за 12? Может наигрывать бесплатно Кутепова? А если брать, то Давида Луиса.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 17:39

      вот хитрецы про сумму ведь не сказал сколько хотят вытянуть типа тупо ждут когда же отвалят красно белые приличную кучу бабла

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 9 января 2018, 16:19

      Хорошо сидят, хорошо торгуются.
      Им надо выпить перед дискуссией, тогда разговор веселее пойдет. На выяснении "кто кого уважает" и найдут компромисс.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 15:48

      Игрок основы 3 команды в Бразилии ему 21. На мой взгляд можно и 8 заплатить

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 9 января 2018, 15:46

      "Сантос -Барбара" прям получается какая-то !

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