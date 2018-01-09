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    Моуринью угрожает уйти из «Манчестер Юнайтед», если клуб не приобретет Канте

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выдвинул ультиматум руководству клуба. Специалист пригрозил покинуть манкунианцев, если они не приобретут полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

    Ожидается, что стоимость француза может составить около 180 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне 26-летний опорный хавбек провел 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол. Его контракт с синими рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Don Balon

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    09.01.2018 18:36
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 января 2018, 00:21

      Вы тут в комментах поехавшие? Источник же "don balon", ничем не уступает по оху""ельности своих историй тому же the sun или daily!! Потом удивляемся почему страна в дно катится, да потому что раз какое-то издание чё-то ляпнуло, а уж тем более если по тв-новостям, значит так оно и есть :D "они ж не мохут фратьььььь" (с)!!!!!! проверяйте источник ВСЕГДА!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +367

      gigs84 9 января 2018, 22:43

      А мне кажется, что это недостоверная информация. А если достоверная, то Жозе пора на выход.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 января 2018, 22:37

      Вот олень!!!А Погбу на фиг брали?Канте?ГоФФна тебе на лопате!!!Такой клуб в заДницу опустил!!!Не справляешься,будь мужчиной.Уйди в отставку.

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      Рейтинг: +69

      Garri98 > mutabor0992 10 января 2018, 03:06

      Погбу купили , а теперь надо Канту. Это Маур, Челси опустил? Вот именно в Челси он и был в порядке. Это такие как ты его и слили. Это каким надо быть идиотом , что бы поверить в этот бред. Думаю , что этого не случиться в ближайшие 5 лет, как минимум, о может и вообще не произойдёт, хотя было бы не плохо.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Garri98 10 января 2018, 04:05

      Вообще то я про М.Ю. написал...И слили его игроки Челси,а не я.А насчет бреда,так он у тебя, олигофрен.

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      Рейтинг: +69

      Garri98 > mutabor0992 10 января 2018, 13:59

      Куда он опустил МЮ, после Моейса и Ван Гала. Ты футбол вообще смотришь, Шизик???

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Garri98 10 января 2018, 15:12

      С Фергюсоном сравнивали,а не с ними...Дебил!!!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 января 2018, 21:00

      Не очень хорошую трансферную политику ведет МЮ, почему так хз, будто не везет. Не хватает чего-то ,и кажется будто во всех линиях, а может моур не такой? все-таки команда показывает тот футбол, который любит моур..

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 января 2018, 20:41

      Я думаю Моуринье просто хочет уйти ищет для этого возможность ! Скучаю по временам когда у руля МЮ был САФ!

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      Рейтинг: +69

      Garri98 > DeMoN-FCMU 10 января 2018, 03:58

      А. Ты не скучаешь по магнитофону Маяк. Открой глаза и вспомни последние пару сезонов САФа. Литрами Валерьянку глатали. Помнишь Вест Бром или Эвертон, а как просрали чемпионство Сити Всему своё время. Уже тогда уровень поднимался настолько быстро, что и сам САФ, не был САФом, и уже многие подумывали, а не прошло ли его время , бесят болелы МЮ , которые вечно ноют да причитают, об атакующем МЮ, футбол который есть сейчас, это реальность и надо воспринимать её достойно, а не унижать команду игроков, и тренера. Мойес гавн о, Ван Гал гав но, Маур гав но, . Больше чем уверен, придёт любой другой тренер и все повториться. По-моему нет такого количества бумажных болел ни в одном клубе АПЛ как у Нас. Можно переживать, можно ворчать, но так пылесосить от тренера к тренеру от команды к команде.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 января 2018, 20:12

      Проблема Маура в том, что он стал себя считать слишком великим! Пора в Китай за трофеями, в Европе он уже врядли чего-то добьется!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 20:12

      Кажись Матич днище и не зря его продал Конте. Моур если бы ты только это читал я бы посоветовал тебе продать Феллайни Мату Мхитаряна Валенсию Матича Янга и Златана гнать и взяять на их место например Хюсая, Гулама, Жоржинье, Милинкович-Савич, Алекса Сандро, Сауля, Гайа , Горецку, на мой непроффесиональный взгляд даже Головин будет лучше в опорной зоне чем Матич, а вместе с юрким Эрэрой у них могла бы выйти хорошая связка, но это мое личное мнение

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      Рейтинг: +136

      nailvakh > кузнецов артем 9 января 2018, 20:31

      это утка, а матич в порядке

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      Рейтинг: +288

      фантоци > кузнецов артем 9 января 2018, 21:53

      У вас действительно непрофессиональный взгляд

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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 9 января 2018, 20:06

      Гнать лося!!!

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      Рейтинг: +8

      lyod09 9 января 2018, 19:53

      Прoгнозы на футбол| stavki-info.ru

      -2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 9 января 2018, 19:50

      Если некоторых бездарей берут за такие барыши, то Канте без всякого сомнения стоит таких денег, который всех стрижет в центре поля! Ну а Жозе по ходу светит одна дорога, в никуда - Китай, Африка, Зимбабве...! ))

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