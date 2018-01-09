Моуринью угрожает уйти из «Манчестер Юнайтед», если клуб не приобретет Канте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выдвинул ультиматум руководству клуба. Специалист пригрозил покинуть манкунианцев, если они не приобретут полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

Ожидается, что стоимость француза может составить около 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний опорный хавбек провел 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол. Его контракт с синими рассчитан до июня 2021 года.