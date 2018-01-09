Моуринью угрожает уйти из «Манчестер Юнайтед», если клуб не приобретет Канте

Вы тут в комментах поехавшие? Источник же "don balon", ничем не уступает по оху""ельности своих историй тому же the sun или daily!! Потом удивляемся почему страна в дно катится, да потому что раз какое-то издание чё-то ляпнуло, а уж тем более если по тв-новостям, значит так оно и есть :D "они ж не мохут фратьььььь" (с)!!!!!! проверяйте источник ВСЕГДА!!!!!!!!!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выдвинул ультиматум руководству клуба. Специалист пригрозил покинуть манкунианцев, если они не приобретут полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.
Ожидается, что стоимость француза может составить около 180 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 26-летний опорный хавбек провел 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол. Его контракт с синими рассчитан до июня 2021 года.