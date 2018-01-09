Модрич заплатит 1 миллион евро ради закрытия дела о неуплате налогов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, подозреваемый в махинациях с налогами, заплатит налоговой службе Испании около 1 миллиона евро, чтобы избежать попадания за решетку.

В конце ноября хорвату было выдвинуто обвинение в обмане налоговых органов на общую сумму 870,7 тысячи евро. По словам испанский властей, в октябре 2017 года они получили информацию, что футболист может иметь финансовые инвестиции на острове Мэн, о которых налоговые органы ничего не знали. Полученные данные могли повлиять на сумму налогов, которые Модрич должен был заплатить в Испании.

Напомним, ранее в неуплате налогов в Испании обвинялись нападающий «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси. При этом аргентинец заплатил штраф в размере примерно 5 миллионов евро, а также получил 21 месяц тюрьмы условно. Что касается португальца, то его дело еще не закрыто – 32-летний игрок подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 14 миллионов.