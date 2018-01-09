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    Модрич заплатит 1 миллион евро ради закрытия дела о неуплате налогов

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич, подозреваемый в махинациях с налогами, заплатит налоговой службе Испании около 1 миллиона евро, чтобы избежать попадания за решетку.

    В конце ноября хорвату было выдвинуто обвинение в обмане налоговых органов на общую сумму 870,7 тысячи евро. По словам испанский властей, в октябре 2017 года они получили информацию, что футболист может иметь финансовые инвестиции на острове Мэн, о которых налоговые органы ничего не знали. Полученные данные могли повлиять на сумму налогов, которые Модрич должен был заплатить в Испании.

    Напомним, ранее в неуплате налогов в Испании обвинялись нападающий «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси. При этом аргентинец заплатил штраф в размере примерно 5 миллионов евро, а также получил 21 месяц тюрьмы условно. Что касается португальца, то его дело еще не закрыто – 32-летний игрок подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 14 миллионов.

    Источник: Sport.es

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    09.01.2018 12:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 22:39

      Лука ПЕРЕМОДРИЛ с налогами.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 января 2018, 18:01

      Финансовые аналитики у Модрича - никакие ! Заплатил налоги - и спи спокойно !

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 января 2018, 14:49

      Заплати 1 миллион евро, чтобы не платить 870,7 тысяч евро. Отличная махинация, Модрич! Молодец!

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 января 2018, 14:32

      С Месси там понятно батя всем рулил.а роналду просто любит деньги

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 января 2018, 13:59

      С деньгами которые они имеют можно и не уклоняться от налогов)))

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