Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чалета-Цар заявил, что хотел бы перейти в «Спартак»

9 января 2018, 12:15
17

Защитник «Зальцбурга» Дуйе Чалета-Цар признался, что был бы рад продолжить карьеру в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за 21-летнего игрока 12 миллионов евро, однако спортивный директор австрийцев заявил, что клуб не намерен отпускать хорвата в зимнее трансферное окно.

«Если спросите, чего хочу я сам, я бы пошел в «Спартак». Это стало бы шагом вперед в моей карьере – в России сильнее чемпионат, лучше условия для роста. Предложение от красно-белых в размере 12 миллионов евро? Для меня это комплимент. А одновременно и стимул. Рад, что такой знаменитый клуб готов пойти ради меня на такие расходы. Продолжу работать в полную силу. Бог даст, последует, может, предложение и лучше… В футболе всегда так – сегодня ты еще тут, а завтра можешь оказаться уже совсем в другом месте.

Марио Пашалич (прим. – игроки являются партнерами по сборной Хорватии) рекомендовал мне и клуб, и город в самых лестных выражениях. Сравнил «Спартак» с мадридским «Реалом», сказав, что это самый топовый уровень. Заявил, что уже ждет меня там.

Что ж, посмотрим. Было бы здорово нам с ним оказаться вместе в одном клубе! Знаем друг друга еще с юношеской сборной, дружим и вне поля. Конечно, с ним мне было бы легче и адаптироваться после перехода. Не только в игре, но и в повседневной жизни: Марио в России уже несколько месяцев и знает, как все работает.

Почему бы мне не обратиться к руководству «Зальцбурга» напрямую и не попытаться самому уговорить его на трансфер? Есть вещи, которые вне клуба не обсуждаются», – сказал Чалета-Цар в интервью Tportal.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33-х матчах. Его контракт с «Зальцбургом» рассчитан до лета 2020 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Спартак Зальцбург Чалета-Цар Дуйе
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1515489967
Неплохой вариант для Спартака!. Но если президент клуба заупрямился..
Ответить
Полная Канистра
1515491332
хотеть одно но надо ещё и показать себя в игре каков уровень твой надеемся что покажешь игру высокого класса
Ответить
Диктор
1515491477
Самое главное это желание самого футболиста.
Ответить
Приус
1515492249
Европейский подход, не бразильские разводки.
Ответить
Svoysvoemubrat
1515493289
Спартак не Зальцбург, ежу ясно.
Ответить
nbv
1515493963
Я вот не понимаю, платить 12 миллионов за 21 летнего игрока, за чем ? Что разве своих нету, сомневаюсь что он лучше Кутепова, ошибки совершать по-любому будет, но так как за него заплачена такая сумма будет, будут его ставить в состав а не своего доморощенного. Надо просто доверять своей молодежи и давать побольше шансов играть в основном составе.
Ответить
VVM1964
1515494101
Практика показывает , что нет смысла насильно удерживать игрока , есть желание перейти , предложены хорошие деньги ( а в данном случае ОЧЕНЬ хорошие ) - надо отпускать .
Ответить
Ахимас Вельде
1515494205
Вопрос решен на 50%, игрок согласен.
Ответить
сапёр75
1515495389
Вот Царя то в нашей лиге ещё не было )
Ответить
OfaZavr
1515510250
главное еще чтобы по игровым качествам, перспективе и мастерству нам подходил, а не просто хотел оказаться там где получше.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
8
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
2
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
4
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
1
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+