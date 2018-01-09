Чалета-Цар заявил, что хотел бы перейти в «Спартак»

Защитник «Зальцбурга» Дуйе Чалета-Цар признался, что был бы рад продолжить карьеру в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за 21-летнего игрока 12 миллионов евро, однако спортивный директор австрийцев заявил, что клуб не намерен отпускать хорвата в зимнее трансферное окно.

«Если спросите, чего хочу я сам, я бы пошел в «Спартак». Это стало бы шагом вперед в моей карьере – в России сильнее чемпионат, лучше условия для роста. Предложение от красно-белых в размере 12 миллионов евро? Для меня это комплимент. А одновременно и стимул. Рад, что такой знаменитый клуб готов пойти ради меня на такие расходы. Продолжу работать в полную силу. Бог даст, последует, может, предложение и лучше… В футболе всегда так – сегодня ты еще тут, а завтра можешь оказаться уже совсем в другом месте.

Марио Пашалич (прим. – игроки являются партнерами по сборной Хорватии) рекомендовал мне и клуб, и город в самых лестных выражениях. Сравнил «Спартак» с мадридским «Реалом», сказав, что это самый топовый уровень. Заявил, что уже ждет меня там.

Что ж, посмотрим. Было бы здорово нам с ним оказаться вместе в одном клубе! Знаем друг друга еще с юношеской сборной, дружим и вне поля. Конечно, с ним мне было бы легче и адаптироваться после перехода. Не только в игре, но и в повседневной жизни: Марио в России уже несколько месяцев и знает, как все работает.

Почему бы мне не обратиться к руководству «Зальцбурга» напрямую и не попытаться самому уговорить его на трансфер? Есть вещи, которые вне клуба не обсуждаются», – сказал Чалета-Цар в интервью Tportal.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33-х матчах. Его контракт с «Зальцбургом» рассчитан до лета 2020 года.