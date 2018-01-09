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    Чалета-Цар заявил, что хотел бы перейти в «Спартак»

    Защитник «Зальцбурга» Дуйе Чалета-Цар признался, что был бы рад продолжить карьеру в «Спартаке».

    Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за 21-летнего игрока 12 миллионов евро, однако спортивный директор австрийцев заявил, что клуб не намерен отпускать хорвата в зимнее трансферное окно.

    «Если спросите, чего хочу я сам, я бы пошел в «Спартак». Это стало бы шагом вперед в моей карьере – в России сильнее чемпионат, лучше условия для роста. Предложение от красно-белых в размере 12 миллионов евро? Для меня это комплимент. А одновременно и стимул. Рад, что такой знаменитый клуб готов пойти ради меня на такие расходы. Продолжу работать в полную силу. Бог даст, последует, может, предложение и лучше… В футболе всегда так – сегодня ты еще тут, а завтра можешь оказаться уже совсем в другом месте.

    Марио Пашалич (прим. – игроки являются партнерами по сборной Хорватии) рекомендовал мне и клуб, и город в самых лестных выражениях. Сравнил «Спартак» с мадридским «Реалом», сказав, что это самый топовый уровень. Заявил, что уже ждет меня там.

    Что ж, посмотрим. Было бы здорово нам с ним оказаться вместе в одном клубе! Знаем друг друга еще с юношеской сборной, дружим и вне поля. Конечно, с ним мне было бы легче и адаптироваться после перехода. Не только в игре, но и в повседневной жизни: Марио в России уже несколько месяцев и знает, как все работает.

    Почему бы мне не обратиться к руководству «Зальцбурга» напрямую и не попытаться самому уговорить его на трансфер? Есть вещи, которые вне клуба не обсуждаются», – сказал Чалета-Цар в интервью Tportal.

    В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33-х матчах. Его контракт с «Зальцбургом» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 12:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 9 января 2018, 20:56

      Марио Пашалич рекомендовал мне и клуб, и город в самых лестных выражениях.

      )))ахах))) конечно с удовольствием бы играл за Спартак) Марио тебе обрисовал что в Мск такая движуха,что в ней Мерседесов покупают больше чем во всей европе)))вот тебе братан к нам и захотелось)))да я скорей думаю что это утка...его клуб за предлагаемые деньги весь сезон себя содержать сможет!отдали бы не думая

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 18:04

      главное еще чтобы по игровым качествам, перспективе и мастерству нам подходил, а не просто хотел оказаться там где получше.

      3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 января 2018, 16:20

      Лол

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 15:18

      Нет никакой инфы, что это то, что надо Спартаку. И бабла всё -таки много хотят. Не ТОП игрок, не ТОП чемпионат.

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 января 2018, 13:56

      Вот Царя то в нашей лиге ещё не было )

      4
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 9 января 2018, 13:36

      Вопрос решен на 50%, игрок согласен.

      4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 января 2018, 13:35

      Дуе Царь! Надо брать!

      2
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      Рейтинг: +256

      nbv 9 января 2018, 13:32

      Я вот не понимаю, платить 12 миллионов за 21 летнего игрока, за чем ? Что разве своих нету, сомневаюсь что он лучше Кутепова, ошибки совершать по-любому будет, но так как за него заплачена такая сумма будет, будут его ставить в состав а не своего доморощенного. Надо просто доверять своей молодежи и давать побольше шансов играть в основном составе.

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > klifS 9 января 2018, 18:41

      К сожалению, Кутепов пока крайне нестабилен, поэтому и выпускают его либо на замену, либо когда основные защитники травмированы, либо на дискве.

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > klifS 9 января 2018, 19:09

      Хотелось бы и мне твоего оптимизма. Но вспоминаю что и в летний ТП Спартак тоже проявлял максимум активности и фамилий всплывало не меньше. Просто все упирается в некоторую жмотистость г-на Федуна. Хочет хороших игроков за небольшие деньги.

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 января 2018, 13:21

      Спартак не Зальцбург, ежу ясно.

      4
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      Рейтинг: +5444

      Приус 9 января 2018, 13:04

      Европейский подход, не бразильские разводки.

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