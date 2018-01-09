Алейников: «В Италии не рассматривают Манчини как кандидата на пост главного тренера сборной, там фигурируют другие фамилии»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников считает, что Итальянская федерация футбола не рассматривает кандидатуру Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды.

Сегодня появилась информация, что в число претендентов, которые могут возглавить «скуадру адзурру», входят тренер «Зенита», а также Карло Анчелотти и Антонио Конте.

– На данный момент в Италии не рассматривается кандидатура Манчини. Насколько мне известно, там фигурируют другие фамилии. Если же все-таки его фамилия появится и назначение состоится – пусть будет так. Не вижу никаких проблем.

– Но ведь он никогда не работал со сборными.

– В любом деле кто-то с чего-то начинает. Тренерами сборных не рождаются, до этого надо где-то работать, показывать себя. Только потом можно получить возможность тренировать сборную. Марчелло Липпи работал с клубом, а потом выиграл чемпионат мира. Если не дать шанс, никак не определить, готов ли человек к такой роли или нет.

В Италии кандидатуры тренеров начали обсуждать сразу после того, как сборная не попала на чемпионат мира. Сейчас же внутри федерации сконцентрировались на своих проблемах, там никак не могут выбрать президента. Поэтому вопрос о главном тренере отложен. Думаю, в январе пройдут выборы, после чего новый глава выберет главного тренера.

– Роберто Манчини 53 года. Насколько ему будет тяжело уйти из клубного футбола, где он работает уже 17 лет?

– Здесь все будет зависеть от условий, которые ему предложат. Причем не только финансовых. Все знают, что в Италии сейчас серьезные проблемы. Результаты говорят сами за себя. Не знаю, насколько Манчини будет это интересно, а возраст – вещь относительная.