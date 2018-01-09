Малафеев: «По Смолову обязательно появятся новые догадки и домыслы»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев не стал комментировать возможность обмена Юрия Жиркова на нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По его словам, подробности подобных сделок редко становятся достоянием общественности.

– Самая громкая информация последних дней – «Зенит» готов обменять Юрия Жиркова на Федора Смолова. Под ней есть почва?

– Приведу один пример, который достаточно хорошо характеризует трансферные слухи: переход Габулова в «Брюгге», который случился на днях. Все произошло внезапно, потому что основные события всегда остаются в тени. Общественность узнает о них только, когда все уже осуществилось. Слухов о Смолове и других игроках будет очень много. Обязательно появятся новые догадки и домыслы. Каждый болельщик видит себя в роли спортивного директора или президента, ищет какие-то варианты, основываясь на открытой информации. Журналистская братия тоже не спит, постоянно пытается находиться в курсе событий, по крохам отыскивает информацию, домысливает ее и говорит о ней, как о факте, который скоро произойдет.