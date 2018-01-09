Попов: «Большой состав – это головная боль Манчини, но хорошая боль»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов считает, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини закономерно столкнулся в Санкт-Петербурге с серьезной проблемой – большим количеством игроков в составе.

Напомним, что на данный момент в «Зенит» в ходе январского трансферного окна пришел лишь нападающий Антон Заболотный из «Тосно».

– Пока что нынешней зимой «Зенит» купил только Заболотного. Как думаете, для чего?

– Не факт, что Антон – замена Дзюбе, потому что Артем никуда еще не ушел. Заболотный – правильное приобретение: он россиянин, в неплохой форме, вызывается в сборную. В любом случае, пока у нас есть лимит, хочешь не хочешь, искусственно не искусственно, а блеснувших российских футболистов сразу будут забирать топ-клубы.

– Интернет пестрит слухами о скором переезде в Петербург Смолова. А уместен ли будет этот трансфер, учитывая и так раздутый состав сине-бело-голубых?

– Не стоит забывать, что весной «Зенит» помимо чемпионата будет выступать в Лиге Европы, поэтому без ротации ему не обойтись. Большой состав – это головная боль Манчини, но в любом случае головная боль хорошая. На мой взгляд, это идеально, когда у тебя в команде 22 равноценных футболиста.

– Однако в таком случае группа качественных игроков маринуется на лавке.

– Понятно, что 11 замен по ходу матча провести нельзя, но 3 – можно.

Знаете, когда в начале «нулевых» я играл за новороссийский «Черноморец», пробившийся тогда в Кубок УЕФА, главный тренер Анатолий Байдачный говорил нам: «Ребята, каждому из вас не надо проводить на поле все 90 минут. Сыграли на максимуме один тайм – и хватит, можно идти отдыхать». На мой взгляд, здесь на первый план выходит психология, а не тренировочный процесс.

Вот чему, например, Манчини научит Смолова? Как-то по-другому бить по воротам или отдавать передачи? Нет, Федор и так хорошо умеет это делать. Роберто прежде всего должен грамотно расставлять футболистов на поле и правильно влиять на них ментально, чтобы они спокойно принимали свое количество игрового времени и не тянули одеяло на себя, как лебедь, рак и щука из басни Крылова, а выкладывались на сто процентов и не бросали якоря. Манчини, если разберется с ротацией наилучшим образом, способен сделать из «Зенита» сумасшедшую машину.