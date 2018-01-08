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    «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за Пеллегрини

    Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини находится в трансферном списке трех клубов АПЛ.

    В услугах 21-летнего игрока заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    По информации источника, сумма отступных за итальянца составляет около 24 миллионов евро, что очень привлекательно для английских грандов. При этом «Рома» пытается отчаянно удержать хавбека, стремясь переподписать с ним контракт, увеличив отступные.

    В нынешнем сезоне Пеллегрини провел 21 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.01.2018 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 9 января 2018, 01:34

      как уже все это надоело

      0
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 8 января 2018, 22:56

      посмотрел его "скилсы" на ютубе..., и сказать чтоб впечатлился - нет. вроде ничего, а вроде и нечего особенного, старается избегать стыков, боюсь в англии не заиграет.

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 8 января 2018, 20:10

      Ну и заголовок...

      0
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 8 января 2018, 19:27

      Я подумал за тренера ахахах

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > Lemon1 8 января 2018, 20:04

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