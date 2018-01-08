«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за Пеллегрини

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини находится в трансферном списке трех клубов АПЛ.

В услугах 21-летнего игрока заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

По информации источника, сумма отступных за итальянца составляет около 24 миллионов евро, что очень привлекательно для английских грандов. При этом «Рома» пытается отчаянно удержать хавбека, стремясь переподписать с ним контракт, увеличив отступные.

В нынешнем сезоне Пеллегрини провел 21 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами.