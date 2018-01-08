Макси Гомес – единственный футболист в Примере, забивший и «Реалу», и «Барселоне»

В воскресенье состоялся матч 18-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» на выезде играл с «Сельтой». Эта встреча завершилась со счетом 2:2. Нападающий «Сельты» Макси Гомес отличился в этой встрече.

21-летний игрок сборной Уругвая стал единственным футболистом в текущем сезоне, который смог забить «Реалу» и «Барселоне». Стоит отметить, что в обоих случаях голы Гомеса помогли «Сельте» уйти от поражений.

Всего в этом сезоне футболист провел 17 матчей в Примере, забив в них восемь голов и четыре раза отдав результативные передачи.