Агент: «20 миллионов от «Брайтона» за Зе Луиша – небольшие деньги»

Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе «Брайтона» к нападающему «Спартака» Зе Луишу. Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить красно-белым за форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.

– Что в Англии говорят о возможном переходе Зе Луиша в «Брайтон»?

– Конкретной информации из первых рук у меня, признаюсь, нет. Но я не удивлюсь, если Зе Луиш окажется зимой в Англии. Причем «Брайтон» приобретет хорошего игрока за довольно скромные деньги.

– 20 миллионов за Зе Луиша – скромные деньги?!

– Это небольшие деньги. Вы же видите, что сейчас творится. Каждая английская команда получает очень серьезные суммы от телеправ. Так что это скромные деньги для покупки качественного нападающего.

– А зачем самому футболисту переходить в «Брайтон»?

– Вот это серьезный вопрос. Если он счастлив в «Спартаке», который прогрессирует, если имеет шанс вновь попасть в Лигу чемпионов, зачем форварду оттуда уходить? Хотя мотивацию в этом переходе найти все-таки можно.

– Какую?

– Зе Луиш может проявить себя в «Брайтоне», забить несколько голов грандам – «Сити», «МЮ», «Челси» – и получить предложение от большого английского клуба. Все-таки АПЛ – сильнейший чемпионат в мире.

– Почему только «Брайтон» – довольно скромный английский коллектив – проявил интерес к африканцу?

– Вообще, как правило, английские команды не слишком активны зимой на трансферном рынке. Обычно покупки совершаются в январе в экстремальных случаях. Большинство команд укомплектованы. Укрепляются те, кто не хочет вылететь и те, кто реально борется за чемпионство – причем точечно.