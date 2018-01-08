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    Агент: «20 миллионов от «Брайтона» за Зе Луиша – небольшие деньги»

    Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе «Брайтона» к нападающему «Спартака» Зе Луишу. Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить красно-белым за форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.

    – Что в Англии говорят о возможном переходе Зе Луиша в «Брайтон»?

    – Конкретной информации из первых рук у меня, признаюсь, нет. Но я не удивлюсь, если Зе Луиш окажется зимой в Англии. Причем «Брайтон» приобретет хорошего игрока за довольно скромные деньги.

    – 20 миллионов за Зе Луиша – скромные деньги?!

    – Это небольшие деньги. Вы же видите, что сейчас творится. Каждая английская команда получает очень серьезные суммы от телеправ. Так что это скромные деньги для покупки качественного нападающего.

    – А зачем самому футболисту переходить в «Брайтон»?

    – Вот это серьезный вопрос. Если он счастлив в «Спартаке», который прогрессирует, если имеет шанс вновь попасть в Лигу чемпионов, зачем форварду оттуда уходить? Хотя мотивацию в этом переходе найти все-таки можно.

    – Какую?

    – Зе Луиш может проявить себя в «Брайтоне», забить несколько голов грандам – «Сити», «МЮ», «Челси» – и получить предложение от большого английского клуба. Все-таки АПЛ – сильнейший чемпионат в мире.

    – Почему только «Брайтон» – довольно скромный английский коллектив – проявил интерес к африканцу?

    – Вообще, как правило, английские команды не слишком активны зимой на трансферном рынке. Обычно покупки совершаются в январе в экстремальных случаях. Большинство команд укомплектованы. Укрепляются те, кто не хочет вылететь и те, кто реально борется за чемпионство – причем точечно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2018 01:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 января 2018, 13:28

      Ну в принципе ценник нормальный. Если топовые футболисты нынче по 100-150 евромультов стоят, то за Зе Луиша 20 вполне адекватные деньги.

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 8 января 2018, 12:27

      Он не лучше Дзюбы, разве что черный))). бомбардиру приз золотая утятница - кто за?))))))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > ИванЯ 8 января 2018, 13:29

      Ну ты сравнил толстый палец с хреном) Зе лучше однозначно, он хотя бы в футбол играет, а вот чем Дзюба занимается последний год - непонятно, но не футболом точно.

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ > Mishanj 8 января 2018, 18:38

      Зе забил за 2,5 сезона в чемпионате 15 голов, Дзюба 29 это объективный показатель кол-во игр у Артема чуть побольше, так что зря не говори.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 января 2018, 07:21

      Да хватит уже мусолить-продавайте. и все.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 января 2018, 03:17

      Ну почему 20 мало?Вон за Озила 40 предлагают...Так Зе Лу еще адаптироваться к апл нужно.А то будет как с Мусой в Лестере.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 января 2018, 02:35

      туфта! никому он не нужен..
      в мое время блистали Овермарс,Бергкамп,Клюйверт,Дель Пьеро,Зидан,иногда Фиго...Эмануэль Пети,Блан,Лизаразю,Давидс,Р.Карлос,Блинд,тысячу не назвал,могу долго продолжать...
      а этот парень-пустое место,обыкновенный кокорин или дзюба..в структуре чемпиона пока еще действующего,но ничем не выделяющийся,кроме антропометрических данных и странной манеры игры
      да простят меня люди знающие,но... полторы тысячи российских миллионов он не стоит ни при каких обстоятельствах! лучше подарите брайтону,бернли,или кто там еще на букву Б.. или..
      Раздайте Ветеранам ВОВ!Пусть хоть последние годы жизни ни в чем не нуждаются...
      Г-н Федун,к тебе обращаюсь

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Антон bx14e 8 января 2018, 09:50

      Да ты отстал от жизни, сейчас лучших за 200 покупают, и 20 это то же не рыба не мясо... )))))))))))

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