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    Кафельников посоветовал Федуну продать Зе Луиша и купить Головина или Миранчука

    Известный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что владелец московского клуба Леонид Федун должен продать нападающего Зе Луиша.

    Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Брайтон», который готов заплатить за африканца 20 миллионов фунтов стерлингов.

    «Если бы Федун спросил меня, что делать, я бы ответил так: продать Зе Луиша за 20 миллионов и купить вместо него Головина или Миранчука за 10. И волки сыты, и овцы целы», — сообщил Кафельников.

    Источник: Twitter

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    07.01.2018 22:38
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 8 января 2018, 14:04

      Подарите уже Кафельникову губозокаточную машинку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 8 января 2018, 12:03

      это быдло деградирует не по дням а по часам...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 10:34

      эта новость просто тупо напомнить что Кафель еще здесь, так у каждого можно брать интервью и спрашивать а что бы он посоветовал тренерам и руководству Спартака.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > OfaZavr 8 января 2018, 16:37

      Женьке к бабке не гадалке нужно,а к врачу!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > makson_klim 8 января 2018, 17:09

      вот это точно, причем уже давно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 января 2018, 07:42

      На счет Миранчука согласен-а Головин на фиг не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 января 2018, 07:36

      Ну посоветовал! Кто их Спартаку продаст!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 января 2018, 02:29

      Покупайте Головина, а на сдачу ещё и Оланаре получите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 8 января 2018, 02:11

      А зачем нам конь?
      Головина не примут болельщики.
      Трансфер со всех сторон невероятный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons 8 января 2018, 01:32

      Зе Луиш центральный нап, а Головин с Миранчуком атакующие полузащитники!Замена не по позиции!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Denbar 8 января 2018, 01:25

      Мне кажется этот высер даже и обсуждать не стоит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 8 января 2018, 00:39

      Ага бегут и спотыкаются в спартак...

      1
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