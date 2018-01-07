Кафельников посоветовал Федуну продать Зе Луиша и купить Головина или Миранчука

Известный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что владелец московского клуба Леонид Федун должен продать нападающего Зе Луиша.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Брайтон», который готов заплатить за африканца 20 миллионов фунтов стерлингов.

«Если бы Федун спросил меня, что делать, я бы ответил так: продать Зе Луиша за 20 миллионов и купить вместо него Головина или Миранчука за 10. И волки сыты, и овцы целы», — сообщил Кафельников.