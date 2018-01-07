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    Обухов: «Петреску в «Кубани» метал по раздевалке все что видел»

    Нападающий краснодарской «Кубани» Владимир Обухов рассказал об особенностях работы экс-тренера команды Дана Петреску. Игрок отметил, что румын метал по раздевалке различные предметы.

    – Петреску запомнился эмоциями?

    – Каждую игру. На сборах в Тирасполе все было спокойно. Ни одного крика от Петреску, все здорово. Но Игорь Армаш мне говорил: «Сейчас пойдет. Начнется сезон – увидишь истинное лицо Петреску».

    Встречу 1-го тура с Нальчиком я должен был начинать в «старте», но из-за травмы в контрольном матче оказался в запасе. Пятая минута, кто-то не вернулся назад. Дан разворачивается, орет, бьет ногой по креслу, оно ломается, падает. У меня аж желание пропало выходить.

    Сколько я в «Спартаке» играл, но таких тренеров не встречал! В раздевалках летало вообще все, что замечал Петреску.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2018 18:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 7 января 2018, 21:11

      Девка ты Обухов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 7 января 2018, 20:47

      что то его сегодня прорвало

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 января 2018, 18:44

      Обухов-"классный игрок"! Карпин-хреновый, Петреску-хреновый! Кто следующий? А сам-то ты какой? НЕДОИГРОЧИШКА! Вот меня всегда бесят такие игрунчики у которых все тренеры плохие, а он "классный игрок" и ему не дают возможности показать какой он хороший игрок! В сезоне сыграл 20 матчей и забил 3 гола!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И это НАПАДАЮЩИЙ, и в ФНЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он "зарылся ниже плинтуса"!

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