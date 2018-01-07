Обухов: «Петреску в «Кубани» метал по раздевалке все что видел»

Нападающий краснодарской «Кубани» Владимир Обухов рассказал об особенностях работы экс-тренера команды Дана Петреску. Игрок отметил, что румын метал по раздевалке различные предметы.

– Петреску запомнился эмоциями?

– Каждую игру. На сборах в Тирасполе все было спокойно. Ни одного крика от Петреску, все здорово. Но Игорь Армаш мне говорил: «Сейчас пойдет. Начнется сезон – увидишь истинное лицо Петреску».

Встречу 1-го тура с Нальчиком я должен был начинать в «старте», но из-за травмы в контрольном матче оказался в запасе. Пятая минута, кто-то не вернулся назад. Дан разворачивается, орет, бьет ногой по креслу, оно ломается, падает. У меня аж желание пропало выходить.

Сколько я в «Спартаке» играл, но таких тренеров не встречал! В раздевалках летало вообще все, что замечал Петреску.