Лондонский «Арсенал» может купить игрока «Ахмата». Матч ЦСКА в Лиге Европы пройдет без зрителей. Дайджест событий дня

Применение системы VAR на ЧМ-2018 обсудят 22 января в Цюрихе.

Месси может уйти бесплатно из «Барселоны» по необычному условию в контракте.

«Ювентус» согласовал контракт с Джаном.

«Бешикташ» может приобрести Смолова.

Вериссимо перейдет в «Спартак» на следующей неделе.

Бывший тренер БАТЭ пополнит тренерский штаб ЦСКА.

«Локомотиву» интересен экс-игрок «Ростова», выступающий сейчас за «Олимпиакос».

ЦСКА и «Црвена Звезда» проведут матч Лиги Европы без зрителей.

Лондонский «Арсенал» интересуется игроком «Ахмата».

«Челси» объявил о переходе Баркли.