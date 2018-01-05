Лондонский «Арсенал» может купить игрока «Ахмата». Матч ЦСКА в Лиге Европы пройдет без зрителей. Дайджест событий дня

Применение системы VAR на ЧМ-2018 обсудят 22 января в Цюрихе.
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«Бешикташ» может приобрести Смолова.
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Источник: Бомбардир.ру