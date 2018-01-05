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    Лондонский «Арсенал» может купить игрока «Ахмата». Матч ЦСКА в Лиге Европы пройдет без зрителей. Дайджест событий дня

    Применение системы VAR на ЧМ-2018 обсудят 22 января в Цюрихе.

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    «Ювентус» согласовал контракт с Джаном.

    «Бешикташ» может приобрести Смолова.

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    Бывший тренер БАТЭ пополнит тренерский штаб ЦСКА.

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    ЦСКА и «Црвена Звезда» проведут матч Лиги Европы без зрителей.

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    «Челси» объявил о переходе Баркли.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2018 21:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +677

      vodomut 6 января 2018, 08:52

      пусть идёт-потеряется

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 6 января 2018, 05:05

      Ну зачем Феде Бешикташ!!!

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion > igormaddog 6 января 2018, 08:46

      Пусть переходит в Бешикташ. Сразу в ЛЧ поиграет

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