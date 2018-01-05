«Спартак» хочет подписать Вериссимо на следующей неделе

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может стать игроком «Спартака» на следующей неделе. Об этом сообщило издание Globo.

Согласно источнику, московский клуб намерен начать новый этап переговоров с «Сантосом» в понедельник. Ожидается, что бразильская сторона отпустит 22-летнго бразильца из-за финансовых трудностей.

Ранее стало известно об интересе к Вериссимо со стороны «Сент-Этьена», «Нанта» и «Штутгарта». Во вторник «Бомбардир» писал о том, что в борьбу включился «Удинезе».

В прошлом году игрок забил один гол в 59-ти матчах всех турниров.