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    «Спартак» хочет подписать Вериссимо на следующей неделе

    Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может стать игроком «Спартака» на следующей неделе. Об этом сообщило издание Globo.

    Согласно источнику, московский клуб намерен начать новый этап переговоров с «Сантосом» в понедельник. Ожидается, что бразильская сторона отпустит 22-летнго бразильца из-за финансовых трудностей.

    Ранее стало известно об интересе к Вериссимо со стороны «Сент-Этьена», «Нанта» и «Штутгарта». Во вторник «Бомбардир» писал о том, что в борьбу включился «Удинезе».

    В прошлом году игрок забил один гол в 59-ти матчах всех турниров.

    Источник: Globo

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    05.01.2018 13:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +387

      Vizual 5 января 2018, 20:59

      Да будет как обычно,сколько уже подписали,только играют не за Спартак ((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 января 2018, 18:16

      Во всяком случае лишний талантливый защитник не худший вариант.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 18:09

      ну будем надеяться на положительный исход.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 января 2018, 17:43

      Таски и Бокетти продавать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 5 января 2018, 16:59

      Радует его возраст. Даже если не за играет, то можно будет продать за ещё нормальные деньги.Если возьмут, то вероятна продажа Бокетти или сдача в аренду Кутепова.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > Aleksandr_1986_Spb_ 5 января 2018, 23:34

      А он точно лучше Кутепова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 5 января 2018, 16:45

      берём

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 5 января 2018, 16:26

      +подпишим

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 января 2018, 16:20

      Очень хочется надеется, что сделка не сорвется. Ну очень нужны 2 хороших защитника.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 5 января 2018, 15:12

      Селекционеров наших в Бразилию тянет последнее время.

      11
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    • ...
      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://krati.co/kachok

      -8
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