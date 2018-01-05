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«Спартак» хочет подписать Вериссимо на следующей неделе

5 января 2018, 13:37
16

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может стать игроком «Спартака» на следующей неделе. Об этом сообщило издание Globo.

Согласно источнику, московский клуб намерен начать новый этап переговоров с «Сантосом» в понедельник. Ожидается, что бразильская сторона отпустит 22-летнго бразильца из-за финансовых трудностей.

Ранее стало известно об интересе к Вериссимо со стороны «Сент-Этьена», «Нанта» и «Штутгарта». Во вторник «Бомбардир» писал о том, что в борьбу включился «Удинезе».

В прошлом году игрок забил один гол в 59-ти матчах всех турниров.

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак
Комментарии (16)
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Сильвербой
1515148997
Подписывайте уже скорей! Почему на следующей неделе??? Почему не сегодня? Ждем пока уведут???
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insider_retro
1515149365
Сантос, кроме прочих, "породил" Пеле и Неймара!... Возможно, Лукас продолжит традиции в отечественном клубе!.. Нужен серьёзный вклад и тогда он познает признание болельщиков!!..
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acer2003
1515150259
Конкурентов много очень, поспешайте !!!
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DOCTOR PENALTY
1515150396
Спартаку нужен сильный центральный защитник, классом выше Джикии и Таски. ЛЧ это показала.
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dgg389
1515152638
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://krati.co/kachok
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Приус
1515154331
Селекционеров наших в Бразилию тянет последнее время.
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лёха м
1515158781
+подпишим
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Aleksandr_1986_Spb_
1515160755
Радует его возраст. Даже если не за играет, то можно будет продать за ещё нормальные деньги.Если возьмут, то вероятна продажа Бокетти или сдача в аренду Кутепова.
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OfaZavr
1515164970
ну будем надеяться на положительный исход.
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zigbert
1515165368
Во всяком случае лишний талантливый защитник не худший вариант.
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