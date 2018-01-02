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    «Удинезе» попытается перехватить Вериссимо у «Спартака»

    Скауты «Удинезе» проявляют интерес к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо, на которого претендует «Спартак». Они не хотят уступать футболиста, за которым следят продолжительное время, российскому клубу.

    На стороне красно-белых более высокое предложение по зарплате, но итальянцы хотят заманить игрока долгосрочными контрактными перспективами.

    Напомним, что контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Calciomercato

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    02.01.2018 11:44
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 января 2018, 18:44

      да пусть забирают мы особо и не расстроимся найдем еще кого-нибудь, ведь на нем свет клином не сошелся.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 2 января 2018, 17:32

      Что Спартак и Удинезе стоят в одном ряду?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 января 2018, 17:28

      Каррера, ты по итальянски бла-бла умеешь? поговори что ли или опять на Бокетти молиться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 января 2018, 17:26

      - лучше бы меня взяли!, я бы точно ноги Кришито обломал!)))))))))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 2 января 2018, 14:02

      Что ему делать в Удинезе?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      ваавва > Kрейсер 2 января 2018, 14:07

      Барахтаться в середине таблице!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      ваавва > Свинарникднище 2 января 2018, 15:10

      И зарабатывать почет в матчах аля Спартак-Севилья 5-1

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 января 2018, 13:40

      пускай у фернандо спросит, как на аппенинах выносят квартиры и отрабатывают портмоне с часами на улице, плюс помешательство макаронников на пицце и пасте, возведенное в квадрат безумия, после этого побежит быстрее тапок даже в динамо...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 января 2018, 13:04

      В Удинезе 9 задействованных защитников, следовательно будут долгосрочные перспективы сидеть на лавке , а у Спартака 3 турнира так что гарантировано участие. Агент наверняка об этом знает.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 января 2018, 12:50

      Что может предложить Спартак: 1. Высокая зарплата 2. Скорее всего участие в ЛЧ на следующий год. 3. Чемпионат России, ну это скорее минус!
      Что может Предложить Удинезе: 1. Средняя зарплата 2. Не участие в еврокубках на следующий год. 3. Чемпиона Италии, ну это скорее плюс!
      Итог: Вериссимо в Спартаке!

      9
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      Рейтинг: +44

      KR AR 2 января 2018, 12:50

      Валера,вериссимо!

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 2 января 2018, 12:30

      Ну, к сожалению, выбор очевиден. Конечно итальянский чемпионат, конечно Удинезе.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Manilov 2 января 2018, 12:42

      Не удивительно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Manilov 2 января 2018, 12:51

      Не согласен!

      3
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