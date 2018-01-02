«Удинезе» попытается перехватить Вериссимо у «Спартака»

Скауты «Удинезе» проявляют интерес к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо, на которого претендует «Спартак». Они не хотят уступать футболиста, за которым следят продолжительное время, российскому клубу.

На стороне красно-белых более высокое предложение по зарплате, но итальянцы хотят заманить игрока долгосрочными контрактными перспективами.

Напомним, что контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июня 2022 года.