«Ювентус» договорился с Джаном о переходе

«Ювентус» достиг договоренности в переговорах с полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном. Об этом с пометкой «срочно» сообщил ресурс Sky Sports.

Сделка состоится летом и пройдет на бесплатной основе – после 30-го июня игрок сборной Германии станет свободным агентом.

В текущем сезоне Джан принял участие в 25-ти матчах всех турниров. На его счету четыре гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

Ранее стало известно о том, что футболист не покинет команду Юргена Клоппа зимой.