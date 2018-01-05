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    «Ювентус» договорился с Джаном о переходе

    «Ювентус» достиг договоренности в переговорах с полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном. Об этом с пометкой «срочно» сообщил ресурс Sky Sports.

    Сделка состоится летом и пройдет на бесплатной основе – после 30-го июня игрок сборной Германии станет свободным агентом.

    В текущем сезоне Джан принял участие в 25-ти матчах всех турниров. На его счету четыре гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

    Ранее стало известно о том, что футболист не покинет команду Юргена Клоппа зимой.

    Источник: Skysports

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    05.01.2018 12:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 6 января 2018, 10:31

      Молодцы !

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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 5 января 2018, 18:26

      типичная политика Юве:забрать свободным агентом...просто в цене не договорились...а Джан заложник ситуации:хотел перейти в Юве клубы не договорились и его лишили игровой практики...главное чтоб за лето с Юве набрал форму и адаптировался к системе Юве и чтоб выйграл конкуренцию...А Юве среднюю линию надо укреплять...

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      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:45

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

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      Рейтинг: +143

      Вит65 > dgg389 6 января 2018, 11:15

      Так-то оно так, да только вот проблема. От постоянной вибрации сосуды теряют эластичность. По молодости вроде ничего, а вот с возрастом при повышении давления сосуды вместо того, чтобы расширяться при повышении давления просто лопаются как стекло. Результат печален. Даже очень. Так что пока не поздно, лучше бросить.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 5 января 2018, 13:14

      что за бред вы несете?? если игрок становится свободным агентом по окончании сезона то с какого им договариваться с клубом??))))

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Dizayner 5 января 2018, 13:33

      Джан договорился с Ювентусом о своем контракте с новым клубом! Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро. В чем паника???

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      Рейтинг: +64

      bayern06 > Dizayner 5 января 2018, 13:42

      можно за полгода официально договариваться

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Dizayner 5 января 2018, 14:29

      А статью внимательно прочесть? Там написано " Ювентус достиг договоренности в переговорах с полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном". Про клуб ни слова не сказано!

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > zatonn 5 января 2018, 21:10

      это сделали после того как я отправил опечатку редактору)) можете не благодарить))

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      Рейтинг: +143

      Вит65 > bayern06 6 января 2018, 11:16

      даже нужно. согласно законодательству ФИФА за полгода до официального котракта игрок имеет вступать в переговоры с потенциалными работодателями при условии, что не достигнута договоренность с действующим клубом.

      1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 5 января 2018, 12:46

      И о чем они договорились?

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > sandutzu 5 января 2018, 13:06

      Странная статья, в содержании говорится что бесплатно перейдет, а в заголовке говорится о покупке. Бомбардир как всегда в своем репертуаре.))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Михаил_Боярский 5 января 2018, 13:33

      Где в заголовке говориться о покупке????

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > sandutzu 5 января 2018, 13:34

      Ну надо пологать о контракте они договорились!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Михаил_Боярский 5 января 2018, 14:30

      Где про покупку, Миша, где?

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > zatonn 5 января 2018, 15:59

      Заголовок уже исправили ;)

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Сильвербой 5 января 2018, 15:59

      Заголовок исправили ;)

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