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    СМИ: Месси сможет покинуть «Барселону» бесплатно

    Испанские журналисты выяснили, что в контракте форварда Лионеля Месси с «Барселоной» есть необычный пункт. По сообщениям El Mundo Deportivo, футболист сборной Аргентины сможет бесплатно покинуть клуб, если Каталония отделится от Испании, а «Барселона» не будет играть в одной из пяти главных европейских лиг.

    Этот пункт был включен в новую версию контракта. Поводом послужила политическая обстановка в автономии в последние месяцы. Напомним, что Каталония стремится получить независимость от Испании.

    Месси продлил договор в конце прошлого года. Он рассчитан до середины 2021 года. В нем также прописана рекордная сумма отступных – 700 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2018 10:04
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    Комментарии24
    ...
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 5 января 2018, 17:41

      с соккера сюда перешел а то там реально не возможно находится!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      Lemon1 5 января 2018, 17:41

      все понятно уже давно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 15:04

      Всё запредельно. Сплошной маркетинг и пиар. Вцелом грамотно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://flyt.it/QHK8DS

      -6
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 5 января 2018, 14:45

      Мари́я Сора́йя обращается Карлесу Пучдемону "о боже если мы сейчас провозгласим независимость, то потеряем Месси", Карлесу Пучдемон отвечает-"Мне пофиг, я поклоник Роналду

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 января 2018, 14:32

      рекордная для барсы или кого? есть больше же

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 января 2018, 12:44

      700 мультов! Шейхам и эта сумма по плечу!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 5 января 2018, 12:40

      Попахивает очередным пиаром...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 января 2018, 12:13

      700000 ... мир сошел с ума , мир футбола ......

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 января 2018, 11:53

      а зачем ему это надо

      0
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