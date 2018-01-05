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СМИ: Месси сможет покинуть «Барселону» бесплатно

5 января 2018, 10:04
25

Испанские журналисты выяснили, что в контракте форварда Лионеля Месси с «Барселоной» есть необычный пункт. По сообщениям El Mundo Deportivo, футболист сборной Аргентины сможет бесплатно покинуть клуб, если Каталония отделится от Испании, а «Барселона» не будет играть в одной из пяти главных европейских лиг.

Этот пункт был включен в новую версию контракта. Поводом послужила политическая обстановка в автономии в последние месяцы. Напомним, что Каталония стремится получить независимость от Испании.

Месси продлил договор в конце прошлого года. Он рассчитан до середины 2021 года. В нем также прописана рекордная сумма отступных – 700 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы Барселона Месси Лионель
Комментарии (25)
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VeniaminS
1515138125
И кто его отпустит
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Басмачи
1515139138
Ему лучше закончить карьеру в Барселоне перем ним еще побит пару рекордов на Ла Лиге и общим
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cska-62
1515139273
А представьте, если бы демшиза реализовала на деле так называемую сахаровскую Конституцию?! Каждой деревне свою валюту, свой МИД, свою армию и т.д. Мне тогда было интересно: "Кто подставил кролика Роджера?" (заслуженного академика и одного из создателей водородной бомбы!). Имена так и не выяснились. Стесняются признаваться в своих безумных и вредительских планах враги России и рода человеческого!
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борманбек
1515140109
красавчик
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серега кашин
1515141564
да это все для понта, пока каталония надумает отделиться месси подпишет с ними новый контракт
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Alan_15
1515142049
Месси никогда не уйдет в другой клуб ни за какие деньги , даже если Барса его будет выпихивать !!!
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insider_retro
1515142173
Грамотная работа свиты Месси!.. Создают для своего подопечного самые благоприятные условия без косяков и неожиданностей! Играй, Лео и ни о чём не думай!!!
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Joko21
1515142199
бла-бла-бла. Он до конца карьеры в Барсе будет. Все это - пустые разговоры
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baden69
1515142338
Каталония до 21 года отделиться не сможет, а после, в 34 года Месси никто за условные 150-200 млн. покупать не будет, так что поедет доигрывать домой в Аргентину.
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dgg389
1515152753
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://flyt.it/QHK8DS
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