СМИ: Месси сможет покинуть «Барселону» бесплатно

Испанские журналисты выяснили, что в контракте форварда Лионеля Месси с «Барселоной» есть необычный пункт. По сообщениям El Mundo Deportivo, футболист сборной Аргентины сможет бесплатно покинуть клуб, если Каталония отделится от Испании, а «Барселона» не будет играть в одной из пяти главных европейских лиг.

Этот пункт был включен в новую версию контракта. Поводом послужила политическая обстановка в автономии в последние месяцы. Напомним, что Каталония стремится получить независимость от Испании.

Месси продлил договор в конце прошлого года. Он рассчитан до середины 2021 года. В нем также прописана рекордная сумма отступных – 700 миллионов евро.