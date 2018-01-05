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    Нобоа не считает свой переход в «Зенит» ошибкой

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа дал понять, что его будущее в российском клубе еще не определено. В то же время южноамериканец не считает приход в стан сине-бело-голубых ошибкой.

    – Какова вероятность, что зимой вы покинете «Зенит»?

    – Я ничего не знаю. Сейчас я в отпуске, отдыхаю. Никто не разговаривал со мной по поводу моего будущего.

    – Но Вы наверняка не довольны тем, что сидите в запасе…

    – Ну… Что делать? Когда закончилась первая часть чемпионата, я не думал об уходе.

    – А с Роберто Манчини разговаривали по поводу своего будущего?

    – Нет. Вот выйдем из отпуска, будем разговаривать с ним.

    – Не считаете свой переход в «Зенит» ошибкой?

    – Нет, я так не считаю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2018 21:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 января 2018, 13:05

      так же как и ни один игрок, перешедший в Китай, не считает переход ошибкой...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 января 2018, 10:57

      да конечно ошибка, знал ведь что в Зените ждет, но как говорится от такого предложения не отказываются да и контракт не дает повод для переживаний)

      1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 6 января 2018, 07:19

      Нобоа хочет вернуться на родину, а перед этим подзаработать деньжат.

      1
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      Рейтинг: +58

      Tseha 6 января 2018, 04:19

      Конечно ошибкой считает

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 января 2018, 01:56

      Лукавит, не любит признаваться в своих ошибках, а скорее всего пока находясь игроком "Зенита" не хочет накликать на себя негатив, правду узнаем когда перейдёт в другой клуб...

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 января 2018, 23:28

      Главное,чтобы зарплата вовремя была.

      3
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 5 января 2018, 21:29

      В Спартак перейдет

      0
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