Нобоа не считает свой переход в «Зенит» ошибкой

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа дал понять, что его будущее в российском клубе еще не определено. В то же время южноамериканец не считает приход в стан сине-бело-голубых ошибкой.
– Какова вероятность, что зимой вы покинете «Зенит»?
– Я ничего не знаю. Сейчас я в отпуске, отдыхаю. Никто не разговаривал со мной по поводу моего будущего.
– Но Вы наверняка не довольны тем, что сидите в запасе…
– Ну… Что делать? Когда закончилась первая часть чемпионата, я не думал об уходе.
– А с Роберто Манчини разговаривали по поводу своего будущего?
– Нет. Вот выйдем из отпуска, будем разговаривать с ним.
– Не считаете свой переход в «Зенит» ошибкой?
– Нет, я так не считаю.
Источник: «Спорт-Экспресс»