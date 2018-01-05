Нобоа не считает свой переход в «Зенит» ошибкой

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа дал понять, что его будущее в российском клубе еще не определено. В то же время южноамериканец не считает приход в стан сине-бело-голубых ошибкой.

– Какова вероятность, что зимой вы покинете «Зенит»?

– Я ничего не знаю. Сейчас я в отпуске, отдыхаю. Никто не разговаривал со мной по поводу моего будущего.

– Но Вы наверняка не довольны тем, что сидите в запасе…

– Ну… Что делать? Когда закончилась первая часть чемпионата, я не думал об уходе.

– А с Роберто Манчини разговаривали по поводу своего будущего?

– Нет. Вот выйдем из отпуска, будем разговаривать с ним.

– Не считаете свой переход в «Зенит» ошибкой?

– Нет, я так не считаю.