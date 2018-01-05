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    Президент «Торино» уволил Михайловича не из-за поражения от «Ювентуса»

    Президент «Торино» Урбано Каиро пояснил причины, которые стали определяющими в решении снять с поста главного тренера команды Синиши Михайловича. По его словам, вылет из Кубка Италии после поражения от «Ювентуса» в этом сыграл далеко не самую весомую роль.

    «Я был недоволен Михаиловичем. У нас есть конкурентная команда, но нет преемственности Решение об увольнении Михайловича не было основано на поражении от «Ювентуса», но мне не нравились результаты команды в первой половине сезона Серии А.

    Маццарри? Я доволен его приглашением», – сказал Каиро.

    Напомним, что Вальтер Маццарри был назначен на место уволенного Михайловича.

    Источник: Calciomercato

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    05.01.2018 06:29
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