Президент «Торино» уволил Михайловича не из-за поражения от «Ювентуса»

Президент «Торино» Урбано Каиро пояснил причины, которые стали определяющими в решении снять с поста главного тренера команды Синиши Михайловича. По его словам, вылет из Кубка Италии после поражения от «Ювентуса» в этом сыграл далеко не самую весомую роль.
«Я был недоволен Михаиловичем. У нас есть конкурентная команда, но нет преемственности Решение об увольнении Михайловича не было основано на поражении от «Ювентуса», но мне не нравились результаты команды в первой половине сезона Серии А.
Маццарри? Я доволен его приглашением», – сказал Каиро.
Напомним, что Вальтер Маццарри был назначен на место уволенного Михайловича.
Источник: Calciomercato