Спаллетти: «Пасторе, Мхитарян, Верди стоят по 30 миллионов. У нас нет таких денег»

да ну что у китайцев деньги закончились
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от трансферного окна.
«Продолжать обсуждать, что клуб ждет большая трансферная компания, после того как мы дали понять, что надо уважать определенные показатели, — лучший способ обидеть нас.
Это неправильно и неуважительно. Мне также кажется, что такие слова снижают возможности для прогресса команды. Потому что все думают о новых игроках.
Для команды это неправильный посыл, потому что один футболист не может изменить ситуацию в клубе, а мы не можем позволить себе больших трансферов в это окно.
Хочу, чтобы мои игроки знали, что я им доверяю.
Вы можете назвать имена: Хавьер Пасторе, Генрих Мхитарян, Симеоне Верди, но они все стоят по 30 миллионов. У нас нет таких денег. Или же нам нужно найти клуб, который готов обменять игроками. У всех есть сложности, и все должны соблюдать фэйр-плэй», — сказал Спаллетти.
Ранее появилась информация о том, что «Интер» намерен обменять полузащитника Жоау Мариу на хавбека «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.