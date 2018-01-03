Тренер вратарей тульского «Арсенала»: «Переход в «Брюгге» — выбор самого Габулова. Это самое главное»

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов поделился мнением о трансфере голкипера Владимира Габулова в «Брюгге».

— Для вас новость о решении Габулова переехать в Бельгию стала сюрпризом?

— В какой-то степени да, удивился.

— Узнали об этом заранее?

— Конечно, Володя парень обязательный – сообщил мне сразу, как все было решено.

— Еще до окончания первой части сезона?

— Нет, уже после. Суеверность вратарей тоже никто не отменял. Когда все было окончательно решено, тогда и дал знать.

— Поддержали его решение?

— Это его выбор – вот что самое главное. Я всегда за то, чтобы мои ученики двигались вверх. И если Володя считает, что «Брюгге» – это шаг вперед, то как я могу быть против?

— А вы сами так считаете?

— «Брюгге» – многократный чемпион Бельгии, который регулярно выступает в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать.

Напомним, что Габулов сегодня стал игроком «Брюгге». Контракт рассчитан на 1,5 года.