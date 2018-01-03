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    Тренер вратарей тульского «Арсенала»: «Переход в «Брюгге» — выбор самого Габулова. Это самое главное»

    Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов поделился мнением о трансфере голкипера Владимира Габулова в «Брюгге».

    — Для вас новость о решении Габулова переехать в Бельгию стала сюрпризом?

    — В какой-то степени да, удивился.

    — Узнали об этом заранее?

    — Конечно, Володя парень обязательный – сообщил мне сразу, как все было решено.

    — Еще до окончания первой части сезона?

    — Нет, уже после. Суеверность вратарей тоже никто не отменял. Когда все было окончательно решено, тогда и дал знать.

    — Поддержали его решение?

    — Это его выбор – вот что самое главное. Я всегда за то, чтобы мои ученики двигались вверх. И если Володя считает, что «Брюгге» – это шаг вперед, то как я могу быть против?

    — А вы сами так считаете?

    — «Брюгге» – многократный чемпион Бельгии, который регулярно выступает в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать.

    Напомним, что Габулов сегодня стал игроком «Брюгге». Контракт рассчитан на 1,5 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2018 18:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 20:00

      Поздравляем! Успешных выступлений!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      xxxl8484 3 января 2018, 19:22

      Удачи Володя.

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