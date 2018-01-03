Попов: «Могу как остаться в «Спартаке», так и сменить клуб»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признался, что недоволен личной статистикой в текущем сезоне. Он добавил, что готов рассмотреть предложения от других клубов.

«Этот год получился мощным для меня, потому что мы выиграли трофеи. Своей личной статистикой я не очень доволен, но рад, что помог «Спартаку» стать чемпионом России.

У нас возникали проблемы с командами слабее по классу, но против более сильных соперников мы действовали лучше. Домашние матчи против «Ливерпуля» и «Севильи» стали для меня самыми памятными в прошедшем году.

Сейчас вся команда полна оптимизма, все настроены позитивно. Во второй половине сезона все будет хорошо. Наша цель – выиграть Кубок России и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Мой уход? Я начал сезоне в «Спартаке», но нет ничего невозможного. Я могу как остаться в Москве, так и сменить клуб. Ранее «Трабзонспор» предлагал мне более высокую зарплату, отличные условия, но я отказался, чтобы играть в Европе. Я рассмотрю любое предложение, если они будут поступать», – приводит слова Попова Sportal.bg.

В текущем сезоне болгарин принял участие в 21 матче за «Спартак», отдав одну результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.