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Попов: «Могу как остаться в «Спартаке», так и сменить клуб»

3 января 2018, 08:32
15

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признался, что недоволен личной статистикой в текущем сезоне. Он добавил, что готов рассмотреть предложения от других клубов.

«Этот год получился мощным для меня, потому что мы выиграли трофеи. Своей личной статистикой я не очень доволен, но рад, что помог «Спартаку» стать чемпионом России.

У нас возникали проблемы с командами слабее по классу, но против более сильных соперников мы действовали лучше. Домашние матчи против «Ливерпуля» и «Севильи» стали для меня самыми памятными в прошедшем году.

Сейчас вся команда полна оптимизма, все настроены позитивно. Во второй половине сезона все будет хорошо. Наша цель – выиграть Кубок России и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Мой уход? Я начал сезоне в «Спартаке», но нет ничего невозможного. Я могу как остаться в Москве, так и сменить клуб. Ранее «Трабзонспор» предлагал мне более высокую зарплату, отличные условия, но я отказался, чтобы играть в Европе. Я рассмотрю любое предложение, если они будут поступать», – приводит слова Попова Sportal.bg.

В текущем сезоне болгарин принял участие в 21 матче за «Спартак», отдав одну результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Трабзонспор Попов Ивелин
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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сапёр75
1514958525
Третьего не дано )
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alexivanof197
1514962923
в данный момент игрок ротации в Спартаке,поэтому если хочет больше играть-надо доказывать свою состоятельность на поле или уходить
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insider_retro
1514964077
Прагматично и без лишних слов про игру по гроб жизни...
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Опорник84
1514964974
Игрок замены, были неплохие матчи, но до конца так и не раскрылся! Думаю до лета надо оставлять!
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RedWhiteFans2
1514965308
Надо сказать "Спасибо" Ивелину за его спартаковское прошлое и найти ему клуб для перехода. Игрок должен быть готов физически на 90 минут. Все остальное - пенсия.
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Сильвербой
1514967730
Ивелин, досвидос! И Ананидзе забери с собой!
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OfaZavr
1514967852
вроде как и отпустить жалко порою важно чтобы качественный игрок на замену вышел, но и держать не совсем правильно будет и для клуба и для него самого, особенно судя по этому сезону где он пользы мало приносит.
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PNZ1985
1514970959
вспомним шикарные голы Ивелина и помашем ручкой) пока, братан!
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zigbert
1514974383
Это ответ настоящего профессионала.
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VVM1964
1514983821
Хороший игрок , но к сожалению не стабилен - может зажечь ( сколько было шедевров в его исполнении ) , а может просто провалить матч , как будто и не было его на поле - тем не менее , как бы ни сложилось - СПАСИБО ИВЕЛИН .
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