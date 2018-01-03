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    Попов: «Могу как остаться в «Спартаке», так и сменить клуб»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признался, что недоволен личной статистикой в текущем сезоне. Он добавил, что готов рассмотреть предложения от других клубов.

    «Этот год получился мощным для меня, потому что мы выиграли трофеи. Своей личной статистикой я не очень доволен, но рад, что помог «Спартаку» стать чемпионом России.

    У нас возникали проблемы с командами слабее по классу, но против более сильных соперников мы действовали лучше. Домашние матчи против «Ливерпуля» и «Севильи» стали для меня самыми памятными в прошедшем году.

    Сейчас вся команда полна оптимизма, все настроены позитивно. Во второй половине сезона все будет хорошо. Наша цель – выиграть Кубок России и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

    Мой уход? Я начал сезоне в «Спартаке», но нет ничего невозможного. Я могу как остаться в Москве, так и сменить клуб. Ранее «Трабзонспор» предлагал мне более высокую зарплату, отличные условия, но я отказался, чтобы играть в Европе. Я рассмотрю любое предложение, если они будут поступать», – приводит слова Попова Sportal.bg.

    В текущем сезоне болгарин принял участие в 21 матче за «Спартак», отдав одну результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 08:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 3 января 2018, 18:27

      Ивелин хороший игрок,лучше ананидзе .Жаль отпускать.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 января 2018, 15:19

      Ивелину 30 лет, на его позиции есть игроки, хоть он и выкладывается по полной в каждом матче, но думаю стоит продать ведь зимой цены дороже на трансферы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 3 января 2018, 14:47

      Бывают у него неплохие матчи, но косячных больше. Так что надо отпускать и искать усиление на эту позицию. С Жано тоже как то также. Вроде вот-вот должен наконец заиграть стабильно хорошо, но всё никак. Похоже спартаковского Дзагоева из него уже не получится

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 января 2018, 13:13

      Это ответ настоящего профессионала.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 января 2018, 12:15

      вспомним шикарные голы Ивелина и помашем ручкой) пока, братан!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 января 2018, 11:24

      вроде как и отпустить жалко порою важно чтобы качественный игрок на замену вышел, но и держать не совсем правильно будет и для клуба и для него самого, особенно судя по этому сезону где он пользы мало приносит.

      11
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 января 2018, 11:22

      Ивелин, досвидос! И Ананидзе забери с собой!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 января 2018, 10:41

      Надо сказать "Спасибо" Ивелину за его спартаковское прошлое и найти ему клуб для перехода. Игрок должен быть готов физически на 90 минут. Все остальное - пенсия.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 января 2018, 10:36

      Игрок замены, были неплохие матчи, но до конца так и не раскрылся! Думаю до лета надо оставлять!

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 января 2018, 10:21

      Прагматично и без лишних слов про игру по гроб жизни...

      7
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