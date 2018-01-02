Жезус травмировал связки коленного сустава в матче с «Кристал Пэлас»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус выбыл на продолжительный срок. У футболиста диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Ранее главный тренер команды Хосеп Гвардиола оценил срок его возвращения в 1-2 месяца.

Напомним, что бразилец получил травму в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который завершился со счетом 0:0. Жезус покинул поле на 23-й минуте.

На ближайшее время у него запланировано дополнительное медицинское обследование, чтобы точнее определить степень серьезности повреждения.