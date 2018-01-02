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    Жезус травмировал связки коленного сустава в матче с «Кристал Пэлас»

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус выбыл на продолжительный срок. У футболиста диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Ранее главный тренер команды Хосеп Гвардиола оценил срок его возвращения в 1-2 месяца.

    Напомним, что бразилец получил травму в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который завершился со счетом 0:0. Жезус покинул поле на 23-й минуте.

    На ближайшее время у него запланировано дополнительное медицинское обследование, чтобы точнее определить степень серьезности повреждения.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    02.01.2018 11:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 2 января 2018, 13:08

      такой календарь убивает футбалистов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 января 2018, 12:11

      мимо ЧМ

      0
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