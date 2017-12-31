Гвардиола: «У Жезуса серьезная травма. Надеемся, что он пропустит только месяц или два»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Кристал Пэлас» — хорошая команда. У нас были проблемы в матче, но вторую половину мы провели лучше первой. А в конце матча Эдерсон помог нам сохранить очко.

Травма Жезуса? У него серьезная травма. Надеемся, что он пропустит только месяц или два. Потом была неудача с Де Брюйне. Я не знаю, то произошло в том эпизоде», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» в этом матче прервал победную серию из 18 матчей.