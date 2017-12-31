Вратарь «Кристал Пэлас» — о сэйве Эдерсона: «Это было фантастически»

Вратарь «Кристал Пэлас» Хеннесси Уэйн поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:0). В добавленное время голкипер «горожан» Эдерсон отразил пенальти.

«Нам не повезло, но это был фантастический сэйв. Миливойевич замечательно исполнял пенальти в этом сезоне, но сейв был фантастическим.

Рой Ходжсон проделал замечательную работу, мы все любим его и надеемся, что он останется надолго. Мы можем и хотим двигаться вперед», — сказал Хеннеси.

«Кристал Пэлас» набрал 19 очков. Клуб занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.