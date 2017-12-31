Титов: «Семь голов «Спартаку» от «Ливерпуля»? Итоговый счет угнетает. Тяжело смотреть на это»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором москвичи пропустили семь безответных мячей от «Ливерпуля».

– Как вы восприняли сверхкрупное (0:7) поражение «Спартака» от «Ливерпуля» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов?

– Итоговый счет угнетает. У одной команды цифры постоянно прибавлялись, а у другой все замерло на начальной отметке «ноль». Тяжело смотреть на это. Я же долго играл в «Спартаке» и переживаю за эту команду. Хорошо, что тот матч закончился, а в следующем при полном стадионе красно-белые разгромили ЦСКА (3:0), одного из самых принципиальных соперников и конкурентов в борьбе за медали. Ливерпульскую оплошность нужно поскорее забыть и думать о будущем.

– В вашей карьере были подобные поражения?

– Такие не встречались. Мы как-то уступили «Баварии» 1:5, но сегодняшний «Ливерпуль» той мюнхенской команде в подметки не годится. Тогда против нас играла фактически сборная мира – каждый игрок был настоящей звездой. Но, в любом случае, то поражение получилось очень болезненным. Повторюсь, после таких неудач нужно побыстрее придти в себя и показать красивый футбол в ближайших матчах.