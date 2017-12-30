Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Год для «Спартака» получился счастливым и удачным, но бывали и грустные минуты»

Глушаков: «Год для «Спартака» получился счастливым и удачным, но бывали и грустные минуты»

30 декабря 2017, 17:19
5

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков обратился с новогодним поздравлением к болельщикам. По словам капитана красно-белых, 2017 год получился для спартаковцев удачным, хотя и не обошлось без неприятных моментов.

«Дорогие друзья! Давайте проводим 2017 год! Год получился счастливым и удачным, но бывали и неудачи, и грустные минуты! Мы все эти минуты пережили вместе и стали сильней – одной семьей!

Спасибо вам за поддержку родного «Спартака» и сборной России. Всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и благополучия, чтобы в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты!» – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

Напомним, в уходящем году «Спартак» впервые за 16 лет завоевал чемпионский титул и в первый раз в истории выиграл Суперкубок России.

text

Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Глушаков Денис
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OfaZavr
1514648403
Денис спасибо за добрые слова! Еще раз всех с наступающим! Вперед Спартак!
Ответить
Freyd
1514653115
Спасибо,но были и позорные моменты,лучше так,так правильно:-))не забывать
Ответить
Freyd
1514653360
Да ещё прощу глоров других клубов присоединится с поздравлением с Новым 2018 годом!!
Ответить
Axe111
1514660876
Ливерпуль 7:0
Ответить
Kulimen
1514665137
Ливерпуль 7:0. Запускаем паровоз.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
2
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+