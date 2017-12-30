Глушаков: «Год для «Спартака» получился счастливым и удачным, но бывали и грустные минуты»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков обратился с новогодним поздравлением к болельщикам. По словам капитана красно-белых, 2017 год получился для спартаковцев удачным, хотя и не обошлось без неприятных моментов.

«Дорогие друзья! Давайте проводим 2017 год! Год получился счастливым и удачным, но бывали и неудачи, и грустные минуты! Мы все эти минуты пережили вместе и стали сильней – одной семьей!

Спасибо вам за поддержку родного «Спартака» и сборной России. Всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и благополучия, чтобы в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты!» – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

Напомним, в уходящем году «Спартак» впервые за 16 лет завоевал чемпионский титул и в первый раз в истории выиграл Суперкубок России.