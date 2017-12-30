Аллан: «Цель «Наполи» – скудетто»

Полузащитник «Наполи» Аллан отметил, что команда ставит перед собой цель стать чемпионом Италии в нынешнем сезоне. По словам бразильца, «адзурри» должны продолжать работать для достижения желаемого результата.

«Несомненно, цель «Наполи» – это скудетто, поскольку мы стремимся к максимальному результату.

Мы отлично провели вторую половину прошлого сезона, а теперь великолепно выступаем в первой половине нынешнего. Мы не должны останавливаться, потому что нужно продолжать работать, чтобы остаться наверху», – сказал Аллан.

После 19-ти туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Ювентус», который провел на одну игру меньше, на четыре очка.