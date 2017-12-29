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  • Стали известны соперники «Локомотива» на первом сборе в Испании

Стали известны соперники «Локомотива» на первом сборе в Испании

29 декабря 2017, 17:01
2

«Локомотив» объявил соперников по первому тренировочному сбору.

«18 января. «Люцерн» (Швейцария)
В минувшем сезоне «Люцерн» под руководством Маркуса Бабеля занял 5-е место в швейцарской Суперлиге. Из знакомых лиц – защитник Рето Циглер, выступавший за «Локо» в сезоне 2012/13. Если для нашей команды этот матч станет первым на сборе, то для «Люцерна» – третьим.

23 января. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай)
Третья команда чемпионата Китая в свое время усилилась известными футболистами из Латинской Америки и Европы. Один из них – экс-полузащитник «Зенита» бельгиец Аксель Витсель. Китайские и корейские команды на сборах в Испании уже не экзотика: все чаще они приезжают сюда в поисках сильных спарринг-партнеров.

27 января. «Эстерсунд» (Швеция)
Обладатель Кубка Швеции – еще один серьезный соперник на сборе «Локо». Этим матчем и завершится программа первого сбора», – говорится на официальном сайте «железнодорожников».

Напомним, подопечные Юрия Семина ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе первой команды чемпионата.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (2)
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lekseij2007
1514558211
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rce16tgoc2w
1514558797
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