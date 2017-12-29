Глушаков сказал, что может перейти в «Ростов» Карпина

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью 161.ru прокомментировал возможный трансфер в «Ростов».

– У «Ростова» новый тренер – харизматичный Валерий Карпин. Что ждет клуб с ним? Вы ведь играли под его руководством?

– Не только играл, но и обязан свои приходом в «Спартак» именно ему – Карпин приглашал меня в команду, будучи спортивным директором. У нас с ним очень хорошие, теплые отношения, я уважаю его как тренера. Надеюсь, под его руководством «Ростов» вернется в лидирующую группу, желаю ему и команде всяческих успехов. Но только не в матчах со «Спартаком».

– «Ростову» не помешал бы хороший центральный полузащитник. Не хотите поиграть дома?

– У меня действующий контракт, а так... Мне не 20 лет, не знаю, буду ли востребован на уровне премьер-лиги. Вообще я готов, если буду нужен «Ростову» и будет интересно это сотрудничество всем сторонам, то почему бы не закончить карьеру дома? Но все же мне хотелось бы до конца карьеры играть в «Спартаке».

В текущем сезоне 30-летний Глушаков забил пять голов и отдал две результативные передачи в 24-х матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.