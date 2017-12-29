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Глушаков сказал, что может перейти в «Ростов» Карпина

29 декабря 2017, 12:06
25

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью 161.ru прокомментировал возможный трансфер в «Ростов».

– У «Ростова» новый тренер – харизматичный Валерий Карпин. Что ждет клуб с ним? Вы ведь играли под его руководством?

– Не только играл, но и обязан свои приходом в «Спартак» именно ему – Карпин приглашал меня в команду, будучи спортивным директором. У нас с ним очень хорошие, теплые отношения, я уважаю его как тренера. Надеюсь, под его руководством «Ростов» вернется в лидирующую группу, желаю ему и команде всяческих успехов. Но только не в матчах со «Спартаком».

– «Ростову» не помешал бы хороший центральный полузащитник. Не хотите поиграть дома?

– У меня действующий контракт, а так... Мне не 20 лет, не знаю, буду ли востребован на уровне премьер-лиги. Вообще я готов, если буду нужен «Ростову» и будет интересно это сотрудничество всем сторонам, то почему бы не закончить карьеру дома? Но все же мне хотелось бы до конца карьеры играть в «Спартаке».

В текущем сезоне 30-летний Глушаков забил пять голов и отдал две результативные передачи в 24-х матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Россия Глушаков Денис Карпин Валерий
Комментарии (25)
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mialkov
1514539700
Заголовок - испугал откровенно!
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VVM1964
1514540365
" Глушаков сказал, что может перейти в «Ростов» Карпина " - БОМБАРДИР , НУ КТО ПИШЕТ У ВАС ЗАГОЛОВКИ ?
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serppion
1514540691
Иди, иди… Хорошая жена (Крапин), хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?! Абдулла, "Белое солнце пустыни".
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OfaZavr
1514541431
тьфу ты я уж испугался, опять смысл перевернули с ног на голову.
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oyabun
1514541667
Это назывется "Вырвать из контекста". Крайне недобросовестный прием со стороны Бомбардира, больше характерный для желтой прессы. С точно таким же успехом можно было озаглавить заметку другими словами из этого интервью "..мне хотелось бы до конца карьеры играть в «Спартаке»."
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polozovs
1514542174
бомбардир мастер заголовка
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Приус
1514543775
Жиденькая интрижка, ни о чем.
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Axe111
1514544625
Ты тут нахрен не всрался
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СШГЭС
1514544730
Не то Абрама били, не то Абрам бил, главное, про Спартак.
Ответить
Сибирь за Спартак
1514545142
Чушь полнейшая.
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