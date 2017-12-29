Хави: «В «Барселоне» у Гвардиолы был Месси, а в «Манчестер Сити» – Де Брюйне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что «Манчестер Сити» показывает лучший футбол в английской Премьер-лиге.

«Манчестер Сити» производит впечатление единого целого. Они побеждают именно как команда. Но любая команда нуждается в особенном игроке. В «Барселоне» у Пепа был Месси, а в «Манчестер Сити» – это Де Брюйне.

Футбол, в который играют «горожане», завораживает. В прошлом сезоне говорили, что Гвардиола должен приспособиться к стилю Премьер-лиги, но он не пошел на поводу у такого мнения. И теперь «Манчестер Сити» играет в лучший футбол, который когда-либо видела Премьер-лига», – заявил Хави.

После 20-ти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков.