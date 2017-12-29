Марин: «Симеоне не хочет, чтобы Торрес был всего лишь символом «Атлетико»

Руководство «Атлетико» не хочет отводить нападающему Фернандо Торресу роль формального символа клуба.

«Я вижу, что Симеоне восхищается Торресом и уважает его. Я также вижу и то, что представляет собой Торрес для клуба.

Но Симеоне не хочет, чтобы Торрес был всего лишь символом «Атлетико». Он желает, чтобы Фернандо был тем, кем и является. То есть великим игроком.

Торрес тоже не хочет быть просто символом, он стремится к тому, чтобы больше играть», – рассказал исполнительный директор мадридского «Атлетико» Хиль Марин Onda Cero.

Напомним, что действующий контракт 33-летнего Торреса с «Атлетико» рассчитан до лета 2018 года.