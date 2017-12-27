Отец Натхо опроверг уход сына из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо не планирует покидать московский клуб. Об этом заявил отец футболиста Адам Натхо.

Ранее сообщалось, что израильтянин может вернуться в «Рубин», за который выступал с 2010 по 2013 год.

– Вы общаетесь с Бибрасом Натхо из ЦСКА?

– Конечно, общаемся.

– У него через полгода заканчивается контракт с армейцами. Планирует ли он продлить соглашение?

– Он планировал после отпуска встретиться и поговорить на эту тему с руководством. Бибрас, как и Амир, не сторонник менять команду, в ЦСКА его все устраивает. К тому же, он вернулся в стартовый состав ЦСКА, постоянно играет, все идет хорошо. Думаю, после каникул все окончательно разрешится.