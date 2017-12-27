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Отец Натхо опроверг уход сына из ЦСКА

27 декабря 2017, 16:27
4

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо не планирует покидать московский клуб. Об этом заявил отец футболиста Адам Натхо.

Ранее сообщалось, что израильтянин может вернуться в «Рубин», за который выступал с 2010 по 2013 год.

– Вы общаетесь с Бибрасом Натхо из ЦСКА?

– Конечно, общаемся.

– У него через полгода заканчивается контракт с армейцами. Планирует ли он продлить соглашение?

– Он планировал после отпуска встретиться и поговорить на эту тему с руководством. Бибрас, как и Амир, не сторонник менять команду, в ЦСКА его все устраивает. К тому же, он вернулся в стартовый состав ЦСКА, постоянно играет, все идет хорошо. Думаю, после каникул все окончательно разрешится.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (4)
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shinnik
1514382199
Отец Натхо опроверг уход Сына из ЦСКА. Потом подверг Сына..и Сын всё опроверг.. Вот такая аллилуя.вот такиемляотцы.
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OOOVVV.
1514390680
Вот и славно, Бибрас нужен ЦСКА!
Ответить
Великолепный
1514391423
Отец Натхо об уходе сына из ЦСКА НЕ ДОЖДЕТЕСЬ))
Ответить
арейская
1514417395
Вот и славненько, надеюсь больше не будет отсиживаться на лавке...
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