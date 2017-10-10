Натхо может вернуться в «Рубин»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо будущим летом может покинуть столичный клуб. Футболист может вернуться в состав «Рубина», за который он выступал с 2010 по 2013 год.

«Натхо – квалифицированный игрок, который отлично адаптирован под наш чемпионат. В 29 лет он находится в отличной физической форме, и я бы не сказал, что кто-то из армейской молодежи сейчас выглядит сильнее, чем Бибрас. Уверен, он способен принести любому клубу еще много пользы. Натхо не останется без команды. Это футболист, который способен помочь в решении самых серьезных задач и может усилить практически любой клуб РФПЛ», – считает бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

В составе ЦСКА Натхо выступает с лета 2014 года. За это время он провел 115 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач.