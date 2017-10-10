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Натхо может вернуться в «Рубин»

10 октября 2017, 06:10
13

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо будущим летом может покинуть столичный клуб. Футболист может вернуться в состав «Рубина», за который он выступал с 2010 по 2013 год.

«Натхо – квалифицированный игрок, который отлично адаптирован под наш чемпионат. В 29 лет он находится в отличной физической форме, и я бы не сказал, что кто-то из армейской молодежи сейчас выглядит сильнее, чем Бибрас. Уверен, он способен принести любому клубу еще много пользы. Натхо не останется без команды. Это футболист, который способен помочь в решении самых серьезных задач и может усилить практически любой клуб РФПЛ», – считает бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

В составе ЦСКА Натхо выступает с лета 2014 года. За это время он провел 115 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Рубин ЦСКА Натхо Бибрас Билялетдинов Ринат
Комментарии (13)
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арейская
1507611725
Ну что-же, добро пожаловать, Бибрас, уверена, здесь тебе не придётся полировать лавку...
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ПФК ЦСКА Моscow
1507611949
он нам самим нужен)
Ответить
Dominator777
1507612955
Добротный игрок, но что-то в последнее время (когда нет травмированных) заскучал на скамейке.
Ответить
Полная Канистра
1507613987
потихоньку разбегаются видя что ничего дальше путного нет так как клуб на грани банкроства и задержка по зарплате растёт
Ответить
23igkra
1507619588
А где хорошие новости-то?
Ответить
Чикомас
1507625011
Сдувается Натхо...Но где мы лучше найдем, пока такие дела..
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prezent2017
1507629582
Пенальти забить не мог...!
Ответить
BykAs
1507632578
А ещё он какой-то обидчивый, когда его меняют,ручку тренеру не подает. А пеналь надо бить сильно, с обманным движением без шансов вратарю. Особенно когда от этого зависит итог матча.
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Obi Wan
1507643470
И пусть идёт!!! Незаменимых нет!!!
Ответить
paparazzi-kazan
1507729775
Ждем.
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