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    Натхо может вернуться в «Рубин»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо будущим летом может покинуть столичный клуб. Футболист может вернуться в состав «Рубина», за который он выступал с 2010 по 2013 год.

    «Натхо – квалифицированный игрок, который отлично адаптирован под наш чемпионат. В 29 лет он находится в отличной физической форме, и я бы не сказал, что кто-то из армейской молодежи сейчас выглядит сильнее, чем Бибрас. Уверен, он способен принести любому клубу еще много пользы. Натхо не останется без команды. Это футболист, который способен помочь в решении самых серьезных задач и может усилить практически любой клуб РФПЛ», – считает бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

    В составе ЦСКА Натхо выступает с лета 2014 года. За это время он провел 115 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач.

    Источник: Известия

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    10.10.2017 06:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 11 октября 2017, 16:49

      Ждем.

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 октября 2017, 07:33

      Свободным агентом?
      Да ради бога..,еще бы аппетиты по поводу лички убавить.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 октября 2017, 17:20

      Пусть бегут, как крысы, раз с деньгами туговато... Глядишь Натхо с Бердыевым в лигу европы попадёт... через год через два будет в кубке УЕФА...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 10 октября 2017, 16:51

      И пусть идёт!!! Незаменимых нет!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      BykAs 10 октября 2017, 13:49

      А ещё он какой-то обидчивый, когда его меняют,ручку тренеру не подает.
      А пеналь надо бить сильно, с обманным движением без шансов вратарю.
      Особенно когда от этого зависит итог матча.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 12:59

      Пенальти забить не мог...!

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 октября 2017, 11:43

      Сдувается Натхо...Но где мы лучше найдем, пока такие дела..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      23igkra 10 октября 2017, 10:13

      А где хорошие новости-то?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2017, 08:39

      потихоньку разбегаются видя что ничего дальше путного нет так как клуб на грани банкроства и задержка по зарплате растёт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Полная Канистра 10 октября 2017, 11:11

      инфа не подтвержденная и давайте не будем ее раз за разом обговаривать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 10 октября 2017, 08:22

      Добротный игрок, но что-то в последнее время (когда нет травмированных) заскучал на скамейке.

      2
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