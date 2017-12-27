Нападающий «Волгаря» Павел Соломатин заявил, что бывший московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сильно навредил его репутации.

Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин в 2014 году употреблял марихуану.

– Как относитесь к допинговому скандалу вокруг российского спорта?

– Считаю, что это просто способ давления на страну. Нам хотят сделать плохо, но я уверен, что все будет хорошо.

– Беглый глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков – подлец?

– Для меня – подлец.

– В его переписке, которая была в приложении к докладу эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждается – якобы вы употребляли марихуану. Как такое могло произойти?

– Видимо, всех гребли одной гребенкой, туда попали и мы вместе со всей сборной России.

– Как думаете, будут нападки на нашу национальную команду до ЧМ-2018?

– Думаю, да. До последнего станут стараться ударить.

– Сильно сказалась та история на вашей карьере?

– К сожалению, очень. Она навредила моей репутации.