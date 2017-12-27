Нападающий «Волгаря» Павел Соломатин заявил, что бывший московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сильно навредил его репутации.
Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин в 2014 году употреблял марихуану.
– Как относитесь к допинговому скандалу вокруг российского спорта?
– Считаю, что это просто способ давления на страну. Нам хотят сделать плохо, но я уверен, что все будет хорошо.
– Беглый глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков – подлец?
– Для меня – подлец.
– В его переписке, которая была в приложении к докладу эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждается – якобы вы употребляли марихуану. Как такое могло произойти?
– Видимо, всех гребли одной гребенкой, туда попали и мы вместе со всей сборной России.
– Как думаете, будут нападки на нашу национальную команду до ЧМ-2018?
– Думаю, да. До последнего станут стараться ударить.
– Сильно сказалась та история на вашей карьере?
– К сожалению, очень. Она навредила моей репутации.