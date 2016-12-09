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    Допинг-проба игрока «Динамо» 2014 года свидетельствует об употреблении марихуаны

    Допинг-проба, взятая у игрока молодежной сборной России и «Динамо», показала наличие в организме большого количества марихуаны. Об этом говорится в документах, использованных ВАДА в своем расследовании.

    Согласно опубликованным материалам, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получил 22 мая 2014 года письмо, где говорилось, что во взятой 20 мая на учебно-тренировочном сборе молодежки в Новогорске пробе обнаружена «марихуана огромная».

    Днем позже сотрудник ЦСП Алексей Великодный уточнил, чья это была проба, указав идентификационный номер спортсмена в специальной системе ADAMS. Также он приписал, что этот игрок молодежной сборной является нападающим «Динамо».

    На тот сбор молодежки были вызваны два игрока «Динамо» – защитник Дмитрий Живоглядов и Павел Соломатин. Последний был заявлен РФС как полузащитник, а на сайте РФПЛ числился нападающим. В день взятия пробы Соломатин досрочно покинул тренировку. Сообщалось, что причиной были в боли в спине.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2016 23:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 декабря 2016, 08:26

      Это подготовка к ЧМ-18

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      DjZinc 10 декабря 2016, 07:37

      Какой ужас.. Не просто Марихуана, а "Огромная"..
      А Может ему Врач прописал, как это во многих странах делают :-))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 10 декабря 2016, 07:36

      И где теперь этот горе-футболист?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 10 декабря 2016, 06:53

      Статья : додумайте сами кто курил, а мы никого не обвиняем! Только вот зачем вспоминать 2014? Да ещё и май)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      zadira56 10 декабря 2016, 05:26

      Ещё один)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      xxandrrr 10 декабря 2016, 01:23

      Понеслась. Стоило одному попасться, как ВНЕЗАПНО выползают идентичные случаи. Бред.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 декабря 2016, 00:58

      Ещё один наркоша!

      -1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 10 декабря 2016, 00:06

      Не зря он пропал...даже в Балтике

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 декабря 2016, 23:35

      Как говорит мутко допинг проба может от поцелуя положительный результат дать !!! Целуйтесь осторожнее совет от Мутко.

      1
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