Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Допинг-проба игрока «Динамо» 2014 года свидетельствует об употреблении марихуаны

Допинг-проба игрока «Динамо» 2014 года свидетельствует об употреблении марихуаны

9 декабря 2016, 23:02
9

Допинг-проба, взятая у игрока молодежной сборной России и «Динамо», показала наличие в организме большого количества марихуаны. Об этом говорится в документах, использованных ВАДА в своем расследовании.

Согласно опубликованным материалам, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получил 22 мая 2014 года письмо, где говорилось, что во взятой 20 мая на учебно-тренировочном сборе молодежки в Новогорске пробе обнаружена «марихуана огромная».

Днем позже сотрудник ЦСП Алексей Великодный уточнил, чья это была проба, указав идентификационный номер спортсмена в специальной системе ADAMS. Также он приписал, что этот игрок молодежной сборной является нападающим «Динамо».

На тот сбор молодежки были вызваны два игрока «Динамо» – защитник Дмитрий Живоглядов и Павел Соломатин. Последний был заявлен РФС как полузащитник, а на сайте РФПЛ числился нападающим. В день взятия пробы Соломатин досрочно покинул тренировку. Сообщалось, что причиной были в боли в спине.

Источник: Р-Спорт
Россия (мол) Динамо Соломатин Павел
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dellleone
1481315703
Как говорит мутко допинг проба может от поцелуя положительный результат дать !!! Целуйтесь осторожнее совет от Мутко.
Ответить
Амба Нагорск
1481317575
Не зря он пропал...даже в Балтике
Ответить
Фан666
1481320707
Ещё один наркоша!
Ответить
xxandrrr
1481322213
Понеслась. Стоило одному попасться, как ВНЕЗАПНО выползают идентичные случаи. Бред.
Ответить
zadira56
1481336813
Ещё один)
Ответить
hjvfybcn
1481341998
Статья : додумайте сами кто курил, а мы никого не обвиняем! Только вот зачем вспоминать 2014? Да ещё и май)
Ответить
ДСА
1481344567
И где теперь этот горе-футболист?
Ответить
DjZinc
1481344653
Какой ужас.. Не просто Марихуана, а "Огромная".. А Может ему Врач прописал, как это во многих странах делают :-))))
Ответить
bolela_16
1481347565
Это подготовка к ЧМ-18
Ответить
Главные новости
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
3
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
3
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Все новости
Все новости
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
21:37
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
3
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
19:04
1
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
3
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Сафонов опубликовал пост о победе в Суперкубке УЕФА
16:31
1
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
16:02
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+