Допинг-проба игрока «Динамо» 2014 года свидетельствует об употреблении марихуаны

Допинг-проба, взятая у игрока молодежной сборной России и «Динамо», показала наличие в организме большого количества марихуаны. Об этом говорится в документах, использованных ВАДА в своем расследовании.

Согласно опубликованным материалам, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получил 22 мая 2014 года письмо, где говорилось, что во взятой 20 мая на учебно-тренировочном сборе молодежки в Новогорске пробе обнаружена «марихуана огромная».

Днем позже сотрудник ЦСП Алексей Великодный уточнил, чья это была проба, указав идентификационный номер спортсмена в специальной системе ADAMS. Также он приписал, что этот игрок молодежной сборной является нападающим «Динамо».

На тот сбор молодежки были вызваны два игрока «Динамо» – защитник Дмитрий Живоглядов и Павел Соломатин. Последний был заявлен РФС как полузащитник, а на сайте РФПЛ числился нападающим. В день взятия пробы Соломатин досрочно покинул тренировку. Сообщалось, что причиной были в боли в спине.