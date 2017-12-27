Селюк: «Я бы хотел, чтобы Яя Туре хотя бы на годик пришел поиграть в российский чемпионат»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, поделился мнением о будущем своего клиента.

– Сейчас у Яя Туре 60 игровых минут в Премьер-лиге – это очень мало, но вы сказали, что зимой он никуда не уйдет. А летом?

– Яя находится в хорошей форме. Был Кубок лиги, рядом с Туре поставили десять человек, у которых в сумме было меньше матчей за «Сити», чем у Яя. У него 306 игр, если что. И с 19-летними футболистами Яя обыграл «Лестер». Ну, на всякий случай, в мае ему 35 лет. К тому же «Сити» набрал игроков по 50 миллионов – не они же должны сидеть на скамейке.

– Так что дальше? Летом 2018-го Яя останется в «Сити» или уйдет?

– Посмотрим. Он будет играть на топ-уровне как минимум до 40 лет. Яя не потеряется нигде. Он лидер, ведет за собой.

– Где может оказаться Туре, если не в «Сити»?

– Тот же Манчини любит Яя. Я бы хотел, чтобы он хотя бы на годик пришел поиграть в российский чемпионат. Он в 38 лет будет выглядеть серьезнее кого угодно. Людей такого калибра в РФПЛ просто нет. Туре выиграл все и везде, кроме чемпионата мира.

Ранее сообщалось о намерении Туре возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара.