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  • Селюк: «Я бы хотел, чтобы Яя Туре хотя бы на годик пришел поиграть в российский чемпионат»

Селюк: «Я бы хотел, чтобы Яя Туре хотя бы на годик пришел поиграть в российский чемпионат»

27 декабря 2017, 00:54
3

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, поделился мнением о будущем своего клиента.

– Сейчас у Яя Туре 60 игровых минут в Премьер-лиге – это очень мало, но вы сказали, что зимой он никуда не уйдет. А летом?

– Яя находится в хорошей форме. Был Кубок лиги, рядом с Туре поставили десять человек, у которых в сумме было меньше матчей за «Сити», чем у Яя. У него 306 игр, если что. И с 19-летними футболистами Яя обыграл «Лестер». Ну, на всякий случай, в мае ему 35 лет. К тому же «Сити» набрал игроков по 50 миллионов – не они же должны сидеть на скамейке.

– Так что дальше? Летом 2018-го Яя останется в «Сити» или уйдет?

– Посмотрим. Он будет играть на топ-уровне как минимум до 40 лет. Яя не потеряется нигде. Он лидер, ведет за собой.

– Где может оказаться Туре, если не в «Сити»?

– Тот же Манчини любит Яя. Я бы хотел, чтобы он хотя бы на годик пришел поиграть в российский чемпионат. Он в 38 лет будет выглядеть серьезнее кого угодно. Людей такого калибра в РФПЛ просто нет. Туре выиграл все и везде, кроме чемпионата мира.

Ранее сообщалось о намерении Туре возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара.

Источник: Eurosport.ru
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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sprint5
1514344282
сколько можно долбить одно и тоже Селюку
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vladimir-7
1514358272
С его-то возрастом брать Яя на годик, да за большие деньги, никто не будет.
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OfaZavr
1514364895
Питерские ни за что его не возьмут, все ведь знают как они относятся к чернокожим, а вот в Спартаке интересно было бы на него посмотреть ну конечно не в 38 лет а хотя бы в следующем сезоне.
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