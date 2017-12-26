Григорян: «Игра «Манчестер Сити» – эталон, Гвардиола – пример для подражания»

Главный тренер «Луча-Энергия» Александр Григорян заявил, что самую яркую игру в нынешнем сезоне показывает «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. Российский специалист подчеркнул, что испанец является примером для подражания во многих аспектах.

– Кто, на ваш взгляд, сейчас показывает самый привлекательный атакующий футбол?

– Ответ настолько очевиден... Конечно, это «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Нет ни одной другой такой команды. «Ман Сити» – эталон.

– Гвардиола – пример для подражания?

– Причем во многих аспектах, а не только в построении игры.

В 19-ти турах АПЛ «Манчестер Сити» лишь однажды сыграл вничью, добыв победы во всех остальных матчах. Отрыв лидирующих «горожан» от ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» составляет 13 очков.