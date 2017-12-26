«Севилья» заинтересована в услугах Монтеллы

Экс-главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла вошел в список претендентов на то, чтобы возглавить «Севилью».

Ранее сообщалось, что в шорт-листе руководства андалусийского клуба также числятся Томас Тухель, Луис Энрике, Хави Грасия, Хуанде Рамос, Хоакин Капаррос и Лоран Блан.

Представители «рохибланкос» уже отправились в Италию для переговоров с Монтеллой. Также во время поездки они проведут встречу с бывшим тренером «Уотфорда» Вальтером Маццари.

После 17-ти туров «Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 29 очков и отставая от третьей строчки, дающей право на прямой выход в групповой раунд Лиги чемпионов, на пять баллов.