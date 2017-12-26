Мутко сможет участвовать в мероприятиях РФС как частное лицо

Советник президента РФС Денис Рогачев рассказал об ограничениях, которые были наложены на Виталия Мутко после прошедшего заседания исполкома организации.

«Мутко не сможет участвовать в этих мероприятиях как президент РФС, но голос передан Александру Алаеву, который и так значился в реестре как руководящее лицо, уполномоченное подписывать документы и проводить заседания.

При этом Виталий Мутко может участвовать в мероприятиях РФС как частное приглашенное лицо. И появляться в расположении сборной России ему ничто не мешает», – сказал Рогачев.

Напомним, на заседании исполкома РФС, прошедшем в понедельник, было объявлено решение о том, что Виталий Мутко на полгода прекратит выполнять обязанности главы организации. Временно исполняющим обязанности президента назначен Александр Алаев, который ранее занимал пост генерального директора РФС.