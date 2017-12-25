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Будогосский заявил, что не ждет отставки Мутко с поста главы РФС

25 декабря 2017, 16:56
8

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что не ждет отставки Виталия Мутко с поста президента организации.

Сегодня в Доме футбола в Москве состоится исполком РФС. На нем, по информации различных источников, вице-премьер РФ объявит о своем уходе с должности главы Российского футбольного союза.

– Журналисты любят играть на «желтых» эмоциях.

– Есть ли на Мутко давление в связи с ситуацией вокруг допинга?

– Давление на тех людей, которые работают в футболе, есть всегда. Я всегда говорил, что если меня утром в прессе никто не пинает, значит мой рабочий день прожит зря.

– Заслужил ли Мутко работать в РФС пожизненно?

– Он должен работать в соответствии с уставом. Я его знаю с 2005 года. Наверное, в том, что я работаю здесь, то, что с удовольствием прихожу на работу, есть и его заслуга.

– Ожидаете ли вы отставки Мутко?

– Нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Будогосский Андрей
Комментарии (8)
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maygli
1514211320
Главная причина отставки – отказ ФИФА с ним работать. Будогосский этого не знает?
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Svoysvoemubrat
1514211462
Нужна поганая метла или серебряная пуля.
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alex1951
1514211523
Господи! Еще один придурок голос подал... Короче... вас придется списком на помойку выбрасывать... все ....ку ку...ищите работенку!
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Eddyson
1514211526
"...в том, что я работаю здесь..., есть и его заслуга." ------------------------------------------ Дадут Мутко подж*опник и ты следом. Потому и не ждёшь.
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maygli
1514213139
Я понял, Колосков, Будогосский и иже прочие подлизывают Мутко в надежде, что он их с собой заберёт. Ведь когда его не будет их тоже попрут.
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yorgenbarenz
1514214346
Свой своему поневоле брат....
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серега кашин
1514214527
да вас обоих ср..ной метлой не выгонишь так что помалкивай
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OfaZavr
1514216913
ну понятно, что он еще то мог сказать, ворон ворону глаз не выколет.
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