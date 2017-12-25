Будогосский заявил, что не ждет отставки Мутко с поста главы РФС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что не ждет отставки Виталия Мутко с поста президента организации.

Сегодня в Доме футбола в Москве состоится исполком РФС. На нем, по информации различных источников, вице-премьер РФ объявит о своем уходе с должности главы Российского футбольного союза.

– Журналисты любят играть на «желтых» эмоциях.

– Есть ли на Мутко давление в связи с ситуацией вокруг допинга?

– Давление на тех людей, которые работают в футболе, есть всегда. Я всегда говорил, что если меня утром в прессе никто не пинает, значит мой рабочий день прожит зря.

– Заслужил ли Мутко работать в РФС пожизненно?

– Он должен работать в соответствии с уставом. Я его знаю с 2005 года. Наверное, в том, что я работаю здесь, то, что с удовольствием прихожу на работу, есть и его заслуга.

– Ожидаете ли вы отставки Мутко?

– Нет.