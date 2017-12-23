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    • «Барселона» разгромила «Реал». Гамшик – лучший бомбардир в истории «Наполи». Дайджест событий дня

    «Барселона» разгромила «Реал». Гамшик – лучший бомбардир в истории «Наполи». Дайджест событий дня

    «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде.

    Месси забил «Реалу» больше всех голов в истории чемпионата Испании.

    Санчес отказался от продления контракта с «Арсеналом» после разгрома от «Баварии» в Лиге чемпионов.

    Жо продолжит карьеру в Японии.

    Гамшик забил «Сампдории» и стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи».

    Обамеянг опроверг продление контракта с «Боруссией» и не исключил переход в «Атлетико».

    Защитник «Локомотива» Денисов может продолжить карьеру в «Фенербахче».

    «Рубин» упустил возможность приобрести Кузяева, Полоза и Ерохина прошлым летом.

    «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» и победил в 17-й игре подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 20:00
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    Комментарии (4)
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    alex1951
    1514062167
    ...слуцкого вынесли...вынесли... и что чудо случилось.... та же пое ... бень..... в мозгах начальству что то менять надо..
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    igormaddog
    1514072735
    Как же я вчера был рад победе Барселоны!!!Поставили Реал на место и этого КриРо!
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    woyser
    1514094897
    Двоякая игра. Рад за Барселону!
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    ologreds
    1694991679
    numo530096
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