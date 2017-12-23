«Барселона» разгромила «Реал». Гамшик – лучший бомбардир в истории «Наполи». Дайджест событий дня

«Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде.

Месси забил «Реалу» больше всех голов в истории чемпионата Испании.

Санчес отказался от продления контракта с «Арсеналом» после разгрома от «Баварии» в Лиге чемпионов.

Жо продолжит карьеру в Японии.

Гамшик забил «Сампдории» и стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи».

Обамеянг опроверг продление контракта с «Боруссией» и не исключил переход в «Атлетико».

Защитник «Локомотива» Денисов может продолжить карьеру в «Фенербахче».

«Рубин» упустил возможность приобрести Кузяева, Полоза и Ерохина прошлым летом.

«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» и победил в 17-й игре подряд.