«Барселона» разгромила «Реал». Гамшик – лучший бомбардир в истории «Наполи». Дайджест событий дня

«Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде.
Месси забил «Реалу» больше всех голов в истории чемпионата Испании.
Санчес отказался от продления контракта с «Арсеналом» после разгрома от «Баварии» в Лиге чемпионов.
Жо продолжит карьеру в Японии.
Гамшик забил «Сампдории» и стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи».
Обамеянг опроверг продление контракта с «Боруссией» и не исключил переход в «Атлетико».
Защитник «Локомотива» Денисов может продолжить карьеру в «Фенербахче».
«Рубин» упустил возможность приобрести Кузяева, Полоза и Ерохина прошлым летом.
«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» и победил в 17-й игре подряд.