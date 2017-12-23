АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» и победил в 17-й игре подряд и другие результаты

В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле крупно победил «Борнмут» – 4:0. Голами отметились Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и Данило.

Для «горожан» эта победа стала 17-й подряд в рамках чемпионата Англии. Клуб продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 55 очков.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Саутгемптон – Хаддерсфилд – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Остин, 24; 1:1 – Депуатр, 64.

Брайтон – Уотфорд – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гросс, 64.

Суонси – Кристал Пэлас – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Миливойевич, 59 (с пенальти); 1:1 – Айю, 77.

Сток Сити – Вест Бромвич – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Аллен, 19; 2:0 – Чупо-Мотинг, 45+2; 2:1 – Рондон, 51; 3:1 – Собхи, 90+5.

Вест Хэм – Ньюкасл – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 6; 1:1 – Савье, 10; 1:2 – Диаме, 52; 1:3 – Атсу, 60; 2:3 – Айю, 68.

Манчестер Сити – Борнмут – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Агуэро, 27; 2:0 – Стерлинг, 53; 3:0 – Агуэро, 80; 4:0 – Данило, 85.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ