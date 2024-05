Гамшик забил «Сампдории» и стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик отметился голом в матче 18-го тура Серии А против «Сампдории». Этот мяч стал для словака 116-м в составе неаполитанской команды.

Таким образом, 30-летний футболист превзошел рекорд легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, на счету которого 115 голов за «адзурри», и стал лучшим бомбардиром клуба в его истории.

Напомним, Гамшик защищает цвета «Наполи» с августа 2007 года.

Great build-up play & nice finish by Hamsik, Napoli take the lead!! #NapoliSamp pic.twitter.com/xPR48I14Wp