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    Примера. «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде

    «Барселона» разгромила «Реал» на его поле в поединке 17-го тура Примеры.

    Каталонцы открыли счет на 54-й минуте усилиями Луиса Суареса. Спустя девять минут сливочные остались в меньшинстве вследствие удаления Даниэля Карвахаля за умышленную игру рукой в своей штрафной площади, после чего Лионель Месси уверенно реализовал пенальти, отправив мяч под перекладину.

    А уже в компенсированное арбитром время Алейш Видаль еще раз огорчил Кейлора Наваса, установив тем самым окончательный счет матча.

    Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

    Реал – Барселона – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Л. Суарес, 54; 0:2 – Месси, 64 (с пенальти); 0:3: – Видаль, 90+3.

    Удаление: Карвахаль, 63 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 16:52
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    Комментарии (60)
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    la verdad
    1514042391
    Блин, почему Зидан Роналду не выпустил???!!!
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    lek!
    1514042807
    С победой Барселона , первый тайм хорошо играл Реал , думаю отдали инициативу специально , что бы измотать .
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    OfaZavr
    1514043474
    очень неожиданный результат, судя по первому тайму вообще думал 0:0 закончиться, а во втором как лихо все перевернулось но все равно такой результат очень удивил.
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    Sterh
    1514044328
    И как сработала замена!) Я думал - так, время потянуть выходит Видаль.. Но 2 минуты - и вынимай третий)
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    mihail200606
    1514044977
    Кристина чемпионский коридор хотела...
    Ответить
    Jenea83
    1514045188
    Роналду в раздевалке заплакал
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    ivanthebest
    1514054887
    Реал играет в футбол образца сборной Испании... Но, как по мне, такой футбол Реалу не очень подходит... При такой хорошей группе игроков играть в перекати поле да поперёк, не совсем адекватно. Нет той стремительности и натиска на ворота соперников, какие были раньше. Хотя Реал сметал всех в таком футболе... Отсюда по сезону и непонятные ничьи и натужные победы по 2-1 да 1-0, поскольку Реал играет в контроль и перекаты, вместо выноса соперника в каждом матче. И это с ним играет плохую шутку.
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    Stemtigor
    1514055236
    Ошибка Зидана привела к этому порождению во всем виноват только он. Ковачич это уровень РФПЛ а не Реала Бензема и Варан всегда Реал ташят назад
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    Артурка32
    1514092542
    Роналдо лошара хоть бы один гол забил на своем поле
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    ologreds
    1694991679
    numo530081
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