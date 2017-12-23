Примера. «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде

«Барселона» разгромила «Реал» на его поле в поединке 17-го тура Примеры.
Каталонцы открыли счет на 54-й минуте усилиями Луиса Суареса. Спустя девять минут сливочные остались в меньшинстве вследствие удаления Даниэля Карвахаля за умышленную игру рукой в своей штрафной площади, после чего Лионель Месси уверенно реализовал пенальти, отправив мяч под перекладину.
А уже в компенсированное арбитром время Алейш Видаль еще раз огорчил Кейлора Наваса, установив тем самым окончательный счет матча.
Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур
Голы: 0:1 – Л. Суарес, 54; 0:2 – Месси, 64 (с пенальти); 0:3: – Видаль, 90+3.
Удаление: Карвахаль, 63 – нет.