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Судьи
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Материалы

Реал - Барселона

23.12.2017, Суббота, 15:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 17 тур Реал - Барселона
Суперкубок Испании 2017

ответный матч		 17 августа, четверг 00:01 Реал 2:0 Барселона
Суперкубок Испании 2017

первый матч		 13 августа, воскресенье 23:00 Барселона 1:3 Реал
Международный кубок чемпионов 2017

30 июля, воскресенье 03:05 Реал 2:3 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 21:45 Реал 2:3 Барселона
14 тур
3 декабря, суббота 18:15 Барселона 1:1 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
2 апреля, суббота 21:30 Барселона 1:2 Реал
12 тур
21 ноября, суббота 20:15 Реал 0:4 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Реал
9 тур
25 октября, суббота 20:00 Реал 3:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
Финал
16 апреля, среда 23:30 Барселона 1:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Реал 3:4 Барселона
10 тур
26 октября, суббота 20:00 Барселона 2:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
2 марта, суббота 19:00 Реал 2:1 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 21:50 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 26 февраля, вторник 23:59 Барселона 1:3 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 30 января, среда 23:59 Реал 1:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

ответный матч		 30 августа, четверг 00:30 Реал 2:1 Барселона
Суперкубок Испании 2012

первый матч		 24 августа, пятница 00:30 Барселона 3:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 22:00 Барселона 1:2 Реал
16 тур
11 декабря, воскресенье 01:00 Реал 1:3 Барселона
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 01:00 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 01:00 Реал 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2011
Финал
ответный матч		 18 августа, четверг 01:00 Барселона 3:2 Реал
Суперкубок Испании 2011
Финал
первый матч		 14 августа, воскресенье 23:55 Реал 2:2 Барселона
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 3 мая, вторник 22:45 Барселона 1:1 Реал
1/2 финала
ответный матч		 27 апреля, среда 22:45 Реал 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2010/2011)
Финал
20 апреля, среда 23:30 Реал 1:0 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 23:55 Реал 1:1 Барселона
13 тур
29 ноября, понедельник 23:00 Барселона 5:0 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 23:55 Реал 0:2 Барселона
12 тур
29 ноября, воскресенье 21:00 Барселона 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:00 Реал 2:6 Барселона
15 тур
13 декабря, суббота 23:55 Барселона 2:0 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
7 мая, среда 23:55 Реал 4:1 Барселона
17 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Барселона 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 23 декабря 2017, 16:55

    и это кристина лучший футболист мира? вообще ни о чем !

    5
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 23 декабря 2017, 16:51

    Барсу с ПОБЕДОЙ!!!!!!

    3
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > rammax fcsm 23 декабря 2017, 16:53

    барса чемпион ! Ща нытики с реала прибегут ! судья скажут куплен !

    2
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    Рейтинг: +661

    Killer_King 23 декабря 2017, 16:50

    Месси лучший 3 паса в атаку 3 гола, это разгром

    3
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 23 декабря 2017, 16:50

    3:0!! ахахахаха !!

    0
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 23 декабря 2017, 16:50

    ГГГГОООЛЛЛ!!!! 0-3!!!!

    1
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 23 декабря 2017, 16:48

    гомеш на все сто оправдывает свою фамилию....

    2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > rammax fcsm 23 декабря 2017, 16:51

    ппц он косепор жесткий !

    1
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm > dinar7777dinar 23 декабря 2017, 16:52

    не уровень Барсы

    1
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 23 декабря 2017, 16:45

    комментарии тренеришки-вОлеры и пискли портят всё впечатление от просмотра....

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    Рейтинг: +70714

    insider_retro 23 декабря 2017, 16:24

    Сутолока, красная и пеналь Месси, похоже деморализуют мадридцев!!
    Месси здорово заложил!!

    3
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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 23 декабря 2017, 16:23

    Ковачичь с Вараном, не тянут игры на таком уровне, что сделал Кавачичь я ваше в ах.е!!

    0
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 23 декабря 2017, 16:21

    МЕССИ!!!!!!!!!!!!!!!! ГОООООЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!

    2
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