Санчес отказался от продления контракта с «Арсеналом» после разгрома от «Баварии» в Лиге чемпионов

Стало известно, что послужило причиной отказа нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса продлевать контракт с лондонским клубом.

Как сообщает источник, чилиец в декабре 2016 года достиг устной договоренности с руководством «канониров» о продолжении сотрудничества, однако изменил решение после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала весной 2017 года. Тогда по итогам двух встреч красно-белые были разгромлены «Баварией» со счетом 2:10 (1:5; 1:5).

После случившегося форвард сообщил боссам «Арсенала», что не намерен оставаться в клубе.

Действующий контракт футболиста истекает в июне 2018 года. По информации СМИ, футболист, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Санчес провел за «канониров» 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.