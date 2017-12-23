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    • Санчес отказался от продления контракта с «Арсеналом» после разгрома от «Баварии» в Лиге чемпионов

    Санчес отказался от продления контракта с «Арсеналом» после разгрома от «Баварии» в Лиге чемпионов

    Стало известно, что послужило причиной отказа нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса продлевать контракт с лондонским клубом.

    Как сообщает источник, чилиец в декабре 2016 года достиг устной договоренности с руководством «канониров» о продолжении сотрудничества, однако изменил решение после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала весной 2017 года. Тогда по итогам двух встреч красно-белые были разгромлены «Баварией» со счетом 2:10 (1:5; 1:5).

    После случившегося форвард сообщил боссам «Арсенала», что не намерен оставаться в клубе.

    Действующий контракт футболиста истекает в июне 2018 года. По информации СМИ, футболист, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

    В нынешнем сезоне Санчес провел за «канониров» 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: The Times

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    23.12.2017 12:41
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    Комментарии (4)
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    ruverzema29rus
    1514023092
    хай валит! в последних матчах настоящее дно
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    dinar7777dinar
    1514024027
    и правильно ! у арсенала никаких перспектив.
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    Killer_King
    1514025418
    Уходить тебе пора и чем быстрее тем лучше, а вчерашний матч против Ливерпуля случайность, что забили 3 гола и я еще удивляюсь, как это бревно Озил требует себе 400 штук в неделю, толков от него ноль на поле, даже элементарно мяч обработать не в состоянии
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    ologreds
    1694991681
    numo530061
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