Обамеянг опроверг продление контракта с «Боруссией» и не исключил переход в «Атлетико»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не исключает своего перехода в «Атлетико» в зимнее трансферное окно, если мадридскую команду покинет Антуан Гризманн. Также габонец опроверг информацию о продлении своего контракта со «шмелями». Примечательно, что ранее форвард на своей странице в твиттере утверждал обратное.

«В зимнее трансферное окно много, что может произойти. В том числе и со мной. Все в курсе, что «Атлетико» ищет игроков, которые могли бы заменить Гризманна. Если он все же уйдет в ближайшие недели, все может случиться.

Информация о продлении моего контракта с «Боруссией»? Это неправда», – сказал Обамеянг.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 23 матч, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.