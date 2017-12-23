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    • Обамеянг опроверг продление контракта с «Боруссией» и не исключил переход в «Атлетико»

    Обамеянг опроверг продление контракта с «Боруссией» и не исключил переход в «Атлетико»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не исключает своего перехода в «Атлетико» в зимнее трансферное окно, если мадридскую команду покинет Антуан Гризманн. Также габонец опроверг информацию о продлении своего контракта со «шмелями». Примечательно, что ранее форвард на своей странице в твиттере утверждал обратное.

    «В зимнее трансферное окно много, что может произойти. В том числе и со мной. Все в курсе, что «Атлетико» ищет игроков, которые могли бы заменить Гризманна. Если он все же уйдет в ближайшие недели, все может случиться.

    Информация о продлении моего контракта с «Боруссией»? Это неправда», – сказал Обамеянг.

    В нынешнем сезоне Обамеянг провел 23 матч, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    23.12.2017 15:58
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